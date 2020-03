Asesinado a balazos actor que interpretó a «Gohan» en Dragon Ball

Caracas / Foto portada: Televisa.- El actor, locutor y director director de doblaje mexicano, Luis Alfonso Mendoza, conocido por ser la voz de Gohan en Dragon Ball Z, fue asesinado a balazos junto a su esposa y su cuñado este sábado, según reseñó Noticiero Televisa.

Mendoza falleció, a la edad de 55 años, hasta el momento se desconocen las causas del crimen y no han sido capturados los culpables.

Cientos de conocidos del actor publicaron la noticia a través de las redes sociales, entre ellos, su colega Mario Castañeda, quien dio vida a la voz Goku en Dragon Ball Z.

«Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa, tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste», escribió el también actor de doblaje en su cuenta de Twitter.