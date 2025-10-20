Mundo
Asesinan de 25 disparos a venezolana en Perú: atacantes dejaron una rosa junto a su cuerpo
Según los testigos, dos sujetos, a bordo de una moto, interceptaron a la venezolana y abrieron fuego en su contra, sin mediar ningún tipo de palabras
Caracas/Foto: Cortesía- Una venezolana identificada como Valeria Andreina Suárez, fue asesinada la noche del 16 de octubre en la calle Las Retamas, en la Asociación Buenos Aires de San Juan de Miraflores, en Perú, después de recibir 25 impactos de bala.
Lea también: Libro póstumo de Virginia Giuffre revela que temía morir como "esclava sexual" a manos de Epstein
De acuerdo con el medio Panamericana, junto al cuerpo, los atacantes dejaron una rosa, algo que la Policía Nacional cree que podría ser una especie de "firma"
Según los testigos, dos sujetos, a bordo de una moto, interceptaron a la venezolana y abrieron fuego en su contra, sin mediar ningún tipo de palabras. Posteriormente, huyeron a toda prisa de la escena.
Los residentes de la zona solo alcanzaron a escuchar los disparos y ver cómo los agresores se perdían a lo lejos en su vehículo.
Horas más tarde, familiares y personas cercanas a Valeria arribaron a la escena, visiblemente afectados. Sin embargo, prefirieron no rendir declaraciones a la prensa, mientras los investigadores y agentes de la Policía Nacional acordonaban el área para dar inicio a las diligencias correspondientes.
Las autoridades peruanas no descartan un ajuste de cuentas vinculado a grupos criminales, dada la forma en la que se ejecutó el ataque y la presencia de la flor junto al cuerpo. Vecinos del sitio exigieron una mayor presencia policial y denunciaron que la zona se ha vuelto un punto frecuente de robos y demás hechos violentos.
Lula da Silva advierte que "intervenciones extranjeras pueden causar daños mayores" en la región
El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia
Hija de Michael Jackson inicia batalla legal contra los encargados del patrimonio del 'Rey del Pop'
El mensaje del papa León XIV a los venezolanos tras la canonización de Hernández y Rendiles
Asesinan de 25 disparos a venezolana en Perú: atacantes dejaron una rosa junto a su cuerpo
Petro reitera que el pueblo venezolano "no quiere invasiones ni amenazas sobre él"
Petrobras obtiene licencia para perforar pozo exploratorio en aguas profundas del Amazonas
Reuters: Juez de Nueva York dice que Pdvsa debe pagar 2.860 millones de dólares a tenedores de bonos
Trump dice no saber quién es María Corina Machado
Maduro decreta dos días de júbilo nacional no laborables por la canonización de los primeros santos venezolanos
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
Trump reconoce que EE. UU. atacó un “submarino que transportaba drogas” en el Caribe
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
En video: PoliChacao detuvo a delincuente mientras robaba el celular de un conductor en una cola
Tendencias
-
Economía2 días.
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
-
Sucesos2 días.
Ascienden a cinco los cuerpos rescatados en El Callao tras la inundación de una mina
-
Mundo2 días.
Trump anuncia que enviarán a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del reciente ataque en el Caribe
-
Sucesos21 horas.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
-
Mundo19 horas.
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
-
Economía9 horas.
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
-
La Lupa8 horas.
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
-
País20 horas.
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"