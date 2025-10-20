Asesinan de 25 disparos a venezolana en Perú: atacantes dejaron una rosa junto a su cuerpo

Caracas/Foto: Cortesía- Una venezolana identificada como Valeria Andreina Suárez, fue asesinada la noche del 16 de octubre en la calle Las Retamas, en la Asociación Buenos Aires de San Juan de Miraflores, en Perú, después de recibir 25 impactos de bala.

De acuerdo con el medio Panamericana, junto al cuerpo, los atacantes dejaron una rosa, algo que la Policía Nacional cree que podría ser una especie de "firma"

Según los testigos, dos sujetos, a bordo de una moto, interceptaron a la venezolana y abrieron fuego en su contra, sin mediar ningún tipo de palabras. Posteriormente, huyeron a toda prisa de la escena.

Los residentes de la zona solo alcanzaron a escuchar los disparos y ver cómo los agresores se perdían a lo lejos en su vehículo.

Horas más tarde, familiares y personas cercanas a Valeria arribaron a la escena, visiblemente afectados. Sin embargo, prefirieron no rendir declaraciones a la prensa, mientras los investigadores y agentes de la Policía Nacional acordonaban el área para dar inicio a las diligencias correspondientes.

Las autoridades peruanas no descartan un ajuste de cuentas vinculado a grupos criminales, dada la forma en la que se ejecutó el ataque y la presencia de la flor junto al cuerpo. Vecinos del sitio exigieron una mayor presencia policial y denunciaron que la zona se ha vuelto un punto frecuente de robos y demás hechos violentos.







