Sucesos
Asesinó a su pareja por celos y fingió que ella se quitó la vida: Cicpc lo arrestó
El hecho ocurrió el pasado 16 de septiembre en la carretera Lara-Falcón, Aguada Grande, caserío Tunere, sector La Parada, municipio Urdaneta, estado Lara
Caracas/Foto: @douglasricovzla.- El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclareció recientemente la muerte de Elizabeth del Carmen Suárez Nelo, de 26 años, ocurrida en el estado Lara, que inicialmente había sido reportada como un “suicidio por ahorcamiento”.
En su cuenta de Instagram, el director de la policía científica, Douglas Rico, señaló que tras una “investigación exhaustiva” encabezada por funcionarios de la Delegación Municipal Barquisimeto, se determinó que la muerte de Suárez Nelo se trató de un feminicidio. El autor del crimen fue su pareja, Oscar Eliezer Salom (28), con quien mantenía una relación desde que tenía 13 años.
El hecho ocurrió el pasado 16 de septiembre en la carretera Lara-Falcón, Aguada Grande, caserío Tunere, sector La Parada, municipio Urdaneta, estado Lara.
“Las pesquisas de campo realizadas, la inspección del sitio del suceso, las experticias técnico-científicas y las entrevistas determinaron que el fallecimiento fue producto de un acto de violencia perpetrado por su pareja, Oscar Eliezer Salom (28), tras sostener una fuerte discusión por motivos de celos, ya que este no aceptaba la ruptura de la relación”, explicó Rico.
El director indicó que durante el altercado, Salom golpeó a la víctima con un martillo hasta dejarla inconsciente y posteriormente la estranguló. “Para simular un suicidio, utilizó una cuerda y la colgó, intentando desvirtuar a las autoridades. La víctima dejó cuatro hijos en orfandad”, añadió el funcionario.
Finalmente, el sujeto fue puesto a la orden del Ministerio Público (MP).
