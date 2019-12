Así celebró Rosmeri Marval sus 28 años de edad

Caracas / Foto portada: Revistaronda .- La actriz venezolana Rosmeri Karina Marval Díaz, conocida por ser parte del elenco protagónico de la serie juvenil ‘Somos tú y yo’, celebró este jueves 19 de diciembre su cumpleaños 28 en compañía de su esposo Aran de las Casas y su hijo Ian Gael.

Aran compartió con sus casi tres millones de seguidores de la red social Instagram una fotografía con su esposa en la que aparecen abrazados festejando el cumpleaños de la actriz.











“Feliz cumpleaños niña de mis ojos te mereces , el cielo las estrellas y la galaxia entera , me encanta hacerte feliz y compartir un año más junto a ti , que sean muchos más , te amo baby boo”, escribió el cantante en su publicación.

Por su parte, Rosmeri compartió la misma imágen en la red social y en su mensaje detalló “otro regalito que me dio la vida hace casi 12 años te amo tanto Aran. Gracias por todo y más, tú me diste el mejor regalo de mi vida y cada día me demuestras que eres mi mejor decisión”.

La criolla, de 28 años de edad, anunció recientemente el estreno del nuevo proyecto que tiene en puerta, ‘La Nocturna’, una telenovela colombiana que será estrenada la primera semana de enero de 2020. En ese sentido, Rosmeri interpretará a Valery Rosero, una migrante venezolana que será la protagonista de la nueva producción que se transmitirá en el canal Caracol Televisión.











“Una Venezolana echada pa’lante que le tocó salir de su país por la situación pero que luchará con todo para brindarle una oportunidad a los seres que ama. Que gran honor y compromiso interpretar este personaje tan hermoso y real”, explicó la actriz.

‘La Nocturna’ narra la historia de ocho estudiantes de primer semestre de Administración de Empresas que acaban de ingresar a la Graham, una discreta universidad de carreras técnica.

