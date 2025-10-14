Mundo
Así fue el ataque a Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá (Video)
Los dos activistas venezolanos fueron interceptados cuando salían de su residencia y se disponían a tomar un servicio de transporte público. Ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Reina Sofía, donde permanecen fuera de peligro
Caracas / Foto: Noticias Caracol.- Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los sicarios huyen tras atacar a los venezolanos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, y Luis Peche Arteaga, politólogo, el lunes en el norte de Bogotá.
Las imágenes, que ya analizan las autoridades y fueron difundidas por medios colombianos, capturan los 12 segundos que duró la agresión en la carrera 19A con calle 134A, en el barrio Cedritos.
En la grabación se observa cómo un vehículo color beige se detiene frente a un edificio residencial. De él descienden dos hombres armados que, en cuestión de instantes, huyen corriendo y abordan nuevamente el automóvil para darse a la fuga.
Testigos del sector relataron a las autoridades que se escucharon entre 15 y 20 detonaciones durante el ataque. "Fue algo rápido, violento, que duró menos de medio minuto, pero que dejó a los dos venezolanos heridos", declaró un vecino del sector bajo reserva de su identidad.
El coronel Ricardo Chaves, comandante de la estación de Policía de Usaquén, confirmó a Noticias Caracol que el vehículo utilizado en el ataque fue localizado horas después en la localidad de Suba. "Dentro de este vehículo fueron halladas las dos pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos", señaló el oficial.
La investigación estableció que el automóvil había salido del mismo edificio frente al cual ocurrió el atentado minutos antes de los hechos, lo que sugiere que los atacantes habrían estado vigilando a las víctimas.
Detalles sobre el atentado
Los dos activistas fueron interceptados cuando salían de su residencia y se disponían a tomar un servicio de transporte público. Ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Reina Sofía, donde permanecen fuera de peligro. Velásquez, quien recibió impactos de bala en el abdomen, fue sometido a una cirugía, mientras que Peche presenta heridas en las extremidades inferiores.
El activista Ángel Subero Vásquez señaló este martes que Yendri Velásquez "salió bien de su segunda cirugía" y Peche Arteaga pasó la noche "sin complicaciones, aunque amaneció con dolor y requiere intervención quirúrgica para atender sus lesiones".
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso, anunciando que la Unidad Nacional de Protección ampliará los esquemas de seguridad para activistas de derechos humanos extranjeros en Colombia. "Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida", afirmó el mandatario.
La Defensoría del Pueblo había recibido previamente a Velásquez para acompañar su trámite de protección internacional, luego de que el activista huyera de Venezuela por "persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos".
La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, exigió una investigación "exhaustiva, transparente y urgente" que permita identificar a los responsables del atentado.
Mientras las autoridades analizan el video clave y las evidencias recolectadas, Luis Peche escribió en sus redes sociales: "Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país".
“Hoy mi hermano de vida y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo. Gracias a todos los que han escrito. No nos detendremos”, escribió.
