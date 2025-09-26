Así fue el momento en que delegaciones abandonaron y abuchearon a Netanyahu en la ONU

Caracas / Foto: Decenas de delegados abuchearon y abandonaron la plenaria de las Naciones Unidas este viernes cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subió al estrado para dirigirse a la 80ª Asamblea General.

La protesta se produjo en rechazo a su papel en la ofensiva israelí en Gaza, en un momento en que varios países europeos, como Reino Unido, Francia y Canadá, reconocieron al Estado palestino en los últimos días.

Mientras los representantes se retiraban entre gritos de desaprobación, desde los parlantes se escuchaba el llamado a mantener el orden en la sala. Sin embargo, también hubo un sector que respondió con aplausos y vítores en apoyo al mandatario israelí.

En su intervención, Netanyahu calificó el reconocimiento del Estado palestino como un “suicidio nacional” para Israel y defendió la actuación de su gobierno en Gaza, asegurando que las carencias alimentarias en el enclave no son responsabilidad de Israel, sino de Hamás, a quien acusó de robar y acaparar la ayuda humanitaria.

Además, mostró nuevamente un mapa con lo que llamó “la maldición del eje terrorista de Irán” y enumeró operaciones militares israelíes contra Hamás, Hezbolá y otros grupos.

El líder israelí también recurrió a pancartas y un “examen sorpresa” para resaltar, según dijo, las amenazas compartidas entre Israel y Estados Unidos. Sostuvo que el presidente Donald Trump comprende mejor que nadie esa alianza y afirmó que el respaldo internacional hacia Israel se ha debilitado por “presiones mediáticas y políticas”.