Mundo
Así fue el momento en que delegaciones abandonaron y abuchearon a Netanyahu en la ONU
La protesta se produjo en rechazo a su papel en la ofensiva israelí en Gaza, en un momento en que varios países europeos, como Reino Unido, Francia y Canadá, reconocieron al Estado palestino en los últimos días
Caracas / Foto: Decenas de delegados abuchearon y abandonaron la plenaria de las Naciones Unidas este viernes cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subió al estrado para dirigirse a la 80ª Asamblea General.
Lea también: Trump anuncia que un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza está “muy cerca”
La protesta se produjo en rechazo a su papel en la ofensiva israelí en Gaza, en un momento en que varios países europeos, como Reino Unido, Francia y Canadá, reconocieron al Estado palestino en los últimos días.
Mientras los representantes se retiraban entre gritos de desaprobación, desde los parlantes se escuchaba el llamado a mantener el orden en la sala. Sin embargo, también hubo un sector que respondió con aplausos y vítores en apoyo al mandatario israelí.
En su intervención, Netanyahu calificó el reconocimiento del Estado palestino como un “suicidio nacional” para Israel y defendió la actuación de su gobierno en Gaza, asegurando que las carencias alimentarias en el enclave no son responsabilidad de Israel, sino de Hamás, a quien acusó de robar y acaparar la ayuda humanitaria.
Además, mostró nuevamente un mapa con lo que llamó “la maldición del eje terrorista de Irán” y enumeró operaciones militares israelíes contra Hamás, Hezbolá y otros grupos.
El líder israelí también recurrió a pancartas y un “examen sorpresa” para resaltar, según dijo, las amenazas compartidas entre Israel y Estados Unidos. Sostuvo que el presidente Donald Trump comprende mejor que nadie esa alianza y afirmó que el respaldo internacional hacia Israel se ha debilitado por “presiones mediáticas y políticas”.
Al finalizar su discurso, Netanyahu recibió una ovación de pie de un grupo de asistentes, en contraste con la imagen de los asientos vacíos dejados por decenas de delegaciones que decidieron abandonar la sala en señal de protesta.
El humorista que derrotó a Donald Trump
Así fue el momento en que delegaciones abandonaron y abuchearon a Netanyahu en la ONU
Modelo venezolana que acompañó a B-King antes de su asesinato fue reportada como desaparecida en México
Trump anuncia que un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza está “muy cerca”
Los venezolanos que triunfaron en los Premios Juventud 2025 en Panamá
Funvisis: los Andes y las cordilleras Central y Oriental concentran la mayor actividad sísmica
Gil dice desde New York que una "agresión" contra Venezuela sería “una catástrofe para América Latina”
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela
Un sismo de 5,4 sacudió varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
Exportaciones de Chevron desde Venezuela se desplomaron 50 % tras autorización de EE. UU., según Reuters
Hillary Clinton compara la estrategia caribeña de Trump con la "guerra contra las drogas" de Duterte
Marina de EE. UU. lanza misiles Trident en Florida en medio de tensiones con Venezuela
Maduro dice que los milicianos son "el terror del imperio"
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
-
País2 días.
Un sismo de 5,4 sacudió varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
-
País2 días.
Saime anuncia nuevas jornadas de verificación de datos y renovación de cédula sin cita
-
País1 día.
Delcy Rodríguez confirma activación de una falla tectónica que provocó 10 sismos y 21 réplicas
-
País2 días.
Jorge Rodríguez pide a los sectores “unirse” para detener la “patraña” contra Venezuela
-
Mundo2 días.
Guyana advierte que las acciones de Venezuela en el Esequibo "son una amenaza"
-
Mundo2 días.
Reuters: "EE. UU. destinará 400 millones de dólares para enfrentar a gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela"
-
Vitrina2 días.
Jimmy Kimmel vuelve a la televisión y lanza un contundente mensaje sobre la libertad de expresión