Así fue la felicidad del venezolano Miguel Rojas junto a sus hijos tras ganar la Serie Mundial (Video)

Caracas / Foto: Archivo.- La felicidad del venezolano Miguel Rojas se desbordó en el terreno del Rogers Centre tras conquistar junto a los Dodgers de Los Ángeles su segundo título consecutivo de Serie Mundial.

En un video que se hizo viral en redes, se le ve abrazando entre lágrimas a su esposa y a sus dos hijos, luego de conectar el jonrón más importante de su carrera.

La emoción fue doble: su esposa le había dicho antes del juego que lograría un cuadrangular, y Rojas cumplió la promesa al empatar el marcador en la parte alta del noveno inning con un batazo histórico frente al cerrador de Toronto, Jeff Hoffman.

El jonrón de Rojas, que cayó casi en el mismo punto donde Joe Carter dio el título a los Azulejos en 1993, llevó el duelo al extrainning y mantuvo viva la esperanza de Los Ángeles. Finalmente, un vuelacercas solitario de Will Smith en el undécimo capítulo selló la victoria 5-4 sobre los Azulejos de Toronto y la consagración de los Dodgers como bicampeones de las Grandes Ligas.

“Este es mi primer jonrón contra un derecho en todo el año, y llegó en el momento más importante de mi vida”, declaró Rojas tras el juego. “No puedo describir lo que siento. Esto es por mi equipo, mi familia y todos los que creyeron en mí”.

El campocorto venezolano, de 36 años, había anunciado que se retirará después de la próxima temporada, pero su nombre ya quedó grabado en la historia del béisbol con una actuación heroica que inspiró a millones.

El manager Dave Roberts elogió su entrega: “Miggy Ro es un tipazo. Tiene un corazón enorme y hoy volvió a demostrarlo”.