Caracas/ Foto: noticias.ciudadccs.info. Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, se refirió este miércoles a través de una serie de tuits a la tercera actualización del informe que divulgó la alta comisionada para los DD. HH. de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, en el que constató nuevamente los múltiples abusos del régimen venezolano.

“Señora @mbachelet y los numerosos atentados, desestabilizaciones e intentos de asesinato que esas personas bajo la figura de ser diputados han cometido contra figuras del chavismo y contra el presidente @NicolasMaduro? El 4 de agosto de 2018 cuando nos intentaron asesinar con un dron?”, se preguntó en relación a la actualización del informe emitido por las Naciones Unidas.

Además, según él, Bachellet perdió la imparcialidad, y aseguró que en Chile hay “más de 300 jóvenes ciegos por perdigones”.

“Le recomiendo señora @mbachelet revisar las numerosas violaciones de los derechos humanos en Bolivia, Ecuador, Argentina (Macri), etc. Y a pesar de los ataques, contra todo pronóstico, aquí seguimos el pueblo venezolano respaldando la revolución. Feliz navidad y feliz año!”, cerró Maduro Guerra.

La alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet actualizó este miércoles de forma oral el informe sobre Venezuela presentado el pasado septiembre en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el texto se denunció una aguda crisis económica, violaciones a los derechos humanos, así como el abuso de poder y arbitrariedades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.

Noticia en desarrollo…

Eso no es hostigamiento? Y las guarimba donde te agredían con intenciones asesinas si parecías chavista? Ah eso no. No me joda Sra @mbachelet! Ha perdido toda imparcialidad. Por cierto, en su país, hay más de 300 jóvenes ciegos por perdigones entre muchas otras irregularidades.

