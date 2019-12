Así luce Dora Mazzone en traje de baño a sus 58 años

View this post on Instagram

Extrañando Mi pais. Siempre les cuento a mis amigos, que cuando viajo, al cabo de 2 semanas aproximadamente, me quiero regresar… Y es así… Disfruto mucho de los viajes y agradezco a Dios y a mis amores por la oportunidad.. Pero les confieso que me pican los pies y mi cerebro no para de maquinar lo próximo que quiero hacer en mi país … . Y es que en Venezuela 🇻🇪 no solo es el clima, la geografía y sus paisajes, no solo es su gente y su calor humano… son las oportunidades. El sin fin de oportunidades que tenemos todos de hacer país. Cada quien desde su rubro y desde lo que mejor sabe hacer. En Venezuela 🇻🇪 podemos seguir invirtiendo, apostando y desarrollando en lo que mejor sabemos hacer. Siempre tendremos las puertas abiertas. Siempre podremos reinventarnos. . Venezuela es mía, es tuya, es nuestra! Nada como el sentido de pertenencia. Y justamente es eso lo que siento, cada vez que salgo de viaje… que pierdo mi sentido de pertenencia. Dejo de ser yo para diluirme. . Es delicioso viajar y disfrutar en modo turista, explorar y conocer o whatever… . Pero regresar y encontrar a los tuyos, a tus amigos, a tu familia, a tu gente, tu trabajo, tus montañas, tus playas, tu àvila, tus medanos, tus guacamayas, tu vida… eso No tiene precio! . Regreso pronto! Y con mucho por hacer en mi Venezuela! El mejor país del mundo! El mejor lugar para las oportunidades! . #doramazzone #soyartista #soyvenezolana #soyciudadana #venezuela