Así recibió Juan Guaidó la llave de la ciudad de Miami

Caracas / Foto portada: @MiamiMayor.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recibió este sábado la llave de la ciudad de Miami, en los Estados Unidos (EE. UU), de la mano del alcalde norteamericano Francis Suárez, a propósito de su visita a uno de los lugares de norteamérica más poblados por venezolanos.

“Fue un enorme honor recibir al verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Estaremos siempre con él en esta lucha por una Venezuela libre y democrática”, reza el mensaje que publicó Suarez en su cuenta en la red social Twitter.

Guaidó se encuentra en Miami como parte de su gira internacional. Asimismo, este 1 de febrero más de siete mil personas asistieron al Miami Airport Convention Center para acompañarlo en su discurso; entre ellos, representantes de los Partidos Republicanos y Demócratas de los Estados Unidos.

Miami es la última ciudad de una gira internacional que lo ha llevado a Colombia, Suiza, España y Canadá, entre otros países. En su recorrido, se ha reunido con altas autoridades en Francia y sostuvo un encuentro diplomático con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

An incredible honor to welcome Venezuelan President @jguaido to our community and to present him with the Key to the @CityofMiami. President Guaidó’s fight for democracy resonates deeply with #Miami’s story representing freedom and hope for everyone. pic.twitter.com/8QVZmuyamb

— Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) February 1, 2020