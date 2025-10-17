Vitrina
Asistente de lujo: el Vaticano invita a Mirla Castellanos a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
La Primerísima estará en la histórica Plaza San Pedro en Roma, Italia, "afianzando su fe y amor católico"
Caracas/Foto: Archivo.- El Vaticano extendió una invitación a la icónica cantante venezolana, Mirla Castellanos, para que asista a la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de octubre en Roma, confirmó "La Primerísima" en sus redes sociales.
En una publicación en Instagram que hizo en colaboración con el columnista de farándula, Diego Kapeky, la artista criolla anunció la noticia. Se explica que un "importante amigo sacerdote" de la santa sede hizo la invitación VIP para este acontecimiento único.
La solicitud para que acuda a la canonización generó mucha "emoción" en Mirla Castellanos. "Me llena de mucho sentimiento, fe, alegría y esperanza estar este domingo 19 allí, junto a tanta gente, agradezco a la vida por vivir ese momento", dijo la intérprete desde Madrid.
Además, se hospedará en el Domus Sanctae Marthae en El Vaticano, residencia donde vivió el papa Francisco.
Celebración en Venezuela
La canonización de los próximos santos venezolanos es esperada con gran efusividad por la población del país. En la nación, también se están planificando actividades en diferentes estados, especialmente en Isnotú, estado Trujillo, donde nació José Gregorio Hernández. Las autoridades locales han intensificado los preparativos para garantizar la seguridad y logística de los eventos que se llevarán a cabo en este lugar emblemático.
En el Estadio Monumental de Caracas también se llevarán a cabo actividades previas que incluirán una vigilia nacional a partir de este sábado, así como una misa central en la Iglesia de La Candelaria, con transmisión en vivo de la ceremonia en Roma.
José Gregorio Hernández, venerado como el “Médico de los pobres”, es considerado símbolo de la unión entre la ciencia y la fe en Venezuela. Por su parte, la madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, es recordada como ejemplo de entrega religiosa, humildad y servicio.
Esta será la primera canonización de dos venezolanos en la historia, un acontecimiento que marca un hito espiritual y cultural para el país y para millones de fieles que durante décadas han mantenido viva su devoción.
