Caracas/ Foto: EFE. El Atalanta italiano logró este miércoles una categórica victoria 4-1 de local ante el Valencia español, para ser lo más destacado en los cuatro partidos de ida de los octavos de final que se disputaron este 18 y 19 de febrero en la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto de la ciudad de Bérgamo llegó a estar en ventaja por cuatro goles de distancia tras las concreciones del neerlandés Hans Hateboer, el esloveno Josip Ilicic, el suizo Remo Freuler y otro de Hateboer; mientras que por el cuadro manchego descontó el ruso Denis Cherishev.

El gran momento de juego que atraviesa el Atalanta en la Serie A italiana y las ocho bajas del Valencia, especialmente importantes en defensa, hacían prever un partido complicado para los españoles. El equipo que dirige técnicamente Giampiero Gasperini fue muy dinámico y ofensivo durante todo el partido, lo cual le sirvió para carburar buena parte de las oportunidades que gozó.

El encuentro se escenificó en el estadio Giuseppe Meazza, la cual no es la sede oficial del Atalanta, sin embargo, acordó jugar en dicho recinto en su primera intervención en la historia de la Champions. El encuentro de vuelta está previsto para el próximo 10 de marzo en el estadio de Mestalla.

#AtalantaVCF | 4-1 | FULL-TIME











🤩 CI AGGIUDICHIAMO IL PRIMO ROUND!!! CHE PARTITA SENSAZIONALE, RAGAZZI!!!

👊 THE FIRST ROUND IS BLACK-AND-BLUE!!! WHAT AN AMAZING MATCH, GUYS!!!#UCL #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/2VpJ48mmv5

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 19, 2020