Mundo
Ataque con cuchillo en un tren de Inglaterra deja al menos 10 heridos
Varios pasajeros fueron apuñalados en un vagón, que quedó completamente empapado en sangre. Dos ciudadanos británicos fueron arrestados en el lugar bajo sospecha de intento de asesinato
Caracas / Foto: AFP.- Al menos diez personas resultaron heridas en un tren de Inglaterra que cubría la ruta Doncaster-Londres King's Cross, luego de un ataque con cuchillo ocurrido el sábado por la tarde, según informó la Policía Británica de Transporte (BTP).
Lea también: “No nos intimidarán”: presidente de Guyana promete justicia por atentado perpetrado por un venezolano
Varios pasajeros fueron apuñalados en un vagón, que quedó completamente empapado en sangre. Dos ciudadanos británicos fueron arrestados en el lugar bajo sospecha de intento de asesinato.
Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos, y la policía confirmó que cuatro personas ya recibieron alta, mientras que dos permanecen en estado crítico. No se registraron fallecimientos.
El superintendente jefe Chris Casey indicó que la investigación continúa de manera urgente y que se cuenta con el apoyo de detectives especializados y de la Policía Antiterrorista para esclarecer las circunstancias y motivaciones del ataque. “Nuestra respuesta en la estación continúa y se prolongará durante algún tiempo. Se han establecido cordones de seguridad y actualmente no circulan trenes por la zona”, agregó.
El director gerente de LNER, David Horne, expresó su conmoción y agradecimiento a los servicios de emergencia, así como reconocimiento a la valentía del personal ferroviario que intervino. “Seguiremos cooperando con las autoridades y apoyando a nuestros clientes y compañeros durante este difícil momento”, afirmó.
El primer ministro Keir Starmer calificó el suceso como “profundamente preocupante” y envió sus condolencias a las víctimas, destacando la pronta respuesta de los servicios de emergencia. Por su parte, el rey Carlos y la reina Camila expresaron estar “verdaderamente consternados e impactados” por el ataque.
La Policía Británica de Transporte informó que cuenta con el apoyo de la Policía Antiterrorista en la investigación y que se mantienen cordones de seguridad, con trenes y carreteras cerradas temporalmente en la zona. La estación de Huntingdon, donde se detuvo el tren, permanecerá cerrada mientras continúan las pesquisas.
