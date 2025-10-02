Ataque frente a una sinagoga en Manchester deja cuatro heridos

Caracas / Foto: AP.- La policía británica informó este jueves que cuatro personas resultaron heridas tras un ataque ocurrido frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el norte de Manchester.

El hecho se produjo durante la celebración de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

Según detallaron las autoridades a Associated Press, un hombre condujo un automóvil contra varios peatones y posteriormente apuñaló a una persona. El ataque terminó cuando agentes armados dispararon contra el presunto agresor, quien resultó herido.

La Policía del Gran Manchester declaró la alerta “Platón”, un protocolo nacional utilizado en casos de “ataques terroristas merodeadores”. Sin embargo, precisó que esto no significa que el incidente haya sido clasificado como terrorismo.

Las víctimas fueron atendidas por lesiones provocadas tanto por el vehículo como por arma blanca. Hasta el momento, no se han reportado fallecidos.

Reacciones oficiales

El alcalde del área metropolitana, Andy Burnham, señaló que “el peligro inmediato parece haber pasado”.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su conmoción y subrayó la gravedad del ataque al coincidir con Yom Kippur: “Que esto ocurra en el día más sagrado del calendario judío lo hace aún más horrífico”, escribió en X. Starmer interrumpió su participación en una cumbre europea en Copenhague para regresar y encabezar una reunión del comité de emergencias del gobierno (COBRA).

Dave Rich, de la organización Community Security Trust, recordó que durante Yom Kippur las sinagogas del Reino Unido suelen estar llenas y cuentan con dispositivos especiales de seguridad coordinados con la policía.

Manchester fue escenario en 2017 del atentado más letal en suelo británico en los últimos años: el ataque suicida contra un concierto de Ariana Grande que dejó 22 muertos.







