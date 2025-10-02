Mundo
Ataque frente a una sinagoga en Manchester deja cuatro heridos
La Policía del Gran Manchester declaró la alerta “Platón”, un protocolo nacional utilizado en casos de “ataques terroristas merodeadores”. Sin embargo, precisó que esto no significa que el incidente haya sido clasificado como terrorismo
Caracas / Foto: AP.- La policía británica informó este jueves que cuatro personas resultaron heridas tras un ataque ocurrido frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el norte de Manchester.
Lea también: Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Maduro: "Queremos que sea llevado ante la justicia"
El hecho se produjo durante la celebración de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.
Según detallaron las autoridades a Associated Press, un hombre condujo un automóvil contra varios peatones y posteriormente apuñaló a una persona. El ataque terminó cuando agentes armados dispararon contra el presunto agresor, quien resultó herido.
La Policía del Gran Manchester declaró la alerta “Platón”, un protocolo nacional utilizado en casos de “ataques terroristas merodeadores”. Sin embargo, precisó que esto no significa que el incidente haya sido clasificado como terrorismo.
Las víctimas fueron atendidas por lesiones provocadas tanto por el vehículo como por arma blanca. Hasta el momento, no se han reportado fallecidos.
Reacciones oficiales
El alcalde del área metropolitana, Andy Burnham, señaló que “el peligro inmediato parece haber pasado”.
Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su conmoción y subrayó la gravedad del ataque al coincidir con Yom Kippur: “Que esto ocurra en el día más sagrado del calendario judío lo hace aún más horrífico”, escribió en X. Starmer interrumpió su participación en una cumbre europea en Copenhague para regresar y encabezar una reunión del comité de emergencias del gobierno (COBRA).
Dave Rich, de la organización Community Security Trust, recordó que durante Yom Kippur las sinagogas del Reino Unido suelen estar llenas y cuentan con dispositivos especiales de seguridad coordinados con la policía.
Manchester fue escenario en 2017 del atentado más letal en suelo británico en los últimos años: el ataque suicida contra un concierto de Ariana Grande que dejó 22 muertos.
PUD rechazó el lanzamiento de fuegos artificiales desde El Helicoide
Petro anuncia la ruptura del libre comercio entre Colombia e Israel y ordena salir a diplomáticos
OpenAI se convierte la startup más valiosa del mundo y supera a SpaceX de Musk
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
Chile extradita desde EE. UU. a cinco venezolanos: uno de ellos vinculado al crimen de Ronald Ojeda
Ataque frente a una sinagoga en Manchester deja cuatro heridos
Israel deportará a Europa a los activistas de la Flotilla de la Libertad interceptada: incluida Greta Thunberg
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
Secretario de Defensa de EE. UU. ordena a alto mando militar "prepararse para la guerra"
"Temo por mi vida": venezolana en Perú denunció que intentaron degollarla frente a su domicilio
PIVCA lanzó la primera serie de obligaciones al portador por 3 millones de dólares
Familiares no creen que extrabajadora de la Alcaldía de Churuguara se haya suicidado
Zulia: sujeto le cortó el rostro a su exnovia embarazada con ayuda de su actual pareja
Colombia y Venezuela "trabajan" para habilitar el transporte de carga por Tienditas
Tendencias
-
Mundo2 días.
Secretario de Defensa de EE. UU. ordena a alto mando militar "prepararse para la guerra"
-
Economía2 días.
Gobierno inicia entrega de tres bonos de septiembre con montos entre 41 y 117 dólares
-
La Lupa2 días.
Palestinos califican el plan de paz propuesto por Trump como "peligroso, patético y ventajoso para Israel"
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.082,32 puntos este 30 de septiembre
-
Mundo2 días.
ONU respalda propuesta de EE. UU. para lograr un alto al fuego en Gaza
-
Mundo2 días.
Trump afirma que EE. UU. ha “derribado” cuatro embarcaciones en el Caribe
-
Deportes2 días.
FVF anuncia convocatoria de la Vinotinto para la fecha FIFA: Fariñez, Soteldo, Romo y Rondón no están en la lista
-
Sucesos1 día.
En Cumaná: detienen a una mujer por estafar con la compraventa de dólares