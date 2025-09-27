Mundo
Ataques aéreos y tiroteos dejan al menos 38 muertos en Gaza mientras Israel rechaza un alto el fuego
Caracas / Foto: AP.- Al menos 38 personas murieron este sábado en la Franja de Gaza a causa de ataques aéreos y disparos israelíes, según informaron autoridades sanitarias locales. Los bombardeos alcanzaron viviendas en el centro y norte del enclave, incluida una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, donde murieron nueve miembros de una misma familia.
Lea también: EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro por "incitar a la violencia"
Según Associated Press, los ataques se produjeron horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera en la Asamblea General de la ONU que Israel “debe terminar el trabajo” contra Hamás, pese a la creciente presión internacional por un cese al fuego. Su discurso fue recibido con el abandono del plenario por parte de decenas de delegaciones.
Entre las víctimas figuran once personas —más de la mitad mujeres y niños— que perdieron la vida tras la demolición de una vivienda en el barrio de Tufah, en la ciudad de Gaza. Otras cuatro murieron en el campo de refugiados de Shati y seis más por disparos en el sur y centro del enclave, de acuerdo con reportes hospitalarios.
Sobre la guerra
La ofensiva israelí mantiene a los hospitales al borde del colapso, con clínicas destruidas, falta de suministros y personal obligado a evacuar. Médicos Sin Fronteras suspendió sus operaciones en Gaza ante el “nivel inaceptable de riesgo” para su personal, mientras la ONU denuncia que Israel bloquea la entrada de ayuda humanitaria al norte del territorio.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, la campaña militar israelí ha dejado más de 65.000 muertos y 167.000 heridos desde 2023, aproximadamente la mitad mujeres y niños. La ofensiva comenzó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de ese año, en el que murieron unas 1.200 personas en Israel y 251 fueron tomadas como rehenes.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su gobierno trabaja en un acuerdo para detener los combates y recuperar a los cautivos. Trump y Netanyahu tienen previsto reunirse el lunes en medio de negociaciones con países de la región, aunque Israel insiste en continuar con su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, donde cientos de miles de civiles permanecen atrapados.
