Aumenta la tensión entre EE. UU. y Colombia: Gobierno de Trump anuncia sanciones contra Gustavo Petro

Publicado

19 minutos.

/

Caracas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes sanciones financieras al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien su homólogo estadounidense Donald Trump, acusó recientemente de ser un “líder del narcotráfico”. 

Más información, en breve...





