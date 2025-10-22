Mundo
Autoridades estiman en 88 millones de euros el valor de las joyas robadas del Louvre
Pese a que los delincuentes dejaron atrás la corona de la emperatriz Eugenia, la esposa de Napoleón III, sí consiguieron llevarse ocho piezas de un valor histórico
Caracas/Foto: Reuters.- La fiscal de París, Laure Beccuau, estimó en 88 millones de euros el valor de las joyas robadas del Museo de Louvre el fin de semana pasado, en un asalto calificado como "casi de película" que tardó solo siete minutos.
Lea también: Exfuncionario estadounidense dice que el Hezbollah "utiliza Venezuela para tráfico de drogas"
"Esta suma es realmente espectacular, pero hay que tener en cuenta que este daño es un daño económico (y) que no tiene nada comparable al daño histórico causado por este robo", expresó Beccuau al medio francés RTL.
"Los delincuentes no (ganarían) 88 millones de euros si tuvieran la muy mala idea de desalentar estas joyas, de fundirlas. Así que tal vez podamos esperar que lo piensen y no destruyan sus joyas sin ninguna razón", agregó.
Pese a que los delincuentes dejaron atrás la corona de la emperatriz Eugenia, la esposa de Napoleón III, sí consiguieron llevarse ocho piezas de un valor histórico. Entre estas, se ubican la tiara de Eugenia, que tiene casi 2.000 diamantes, y el collar del zafiro engastado de María Amélia, la última reina de Francia, y Hortense de Beauharnais, madre de Napoleón III.
A pesar de lo ultrajado en el Louvre, el historiador Vincent Meylan precisó que estas joyas eran "muy revendibles". "Los criminales no se llevaron los grandes diamantes como el Regent, que no se pueden vender porque son demasiado grandes, demasiado conocidos", explicó.
Por otra parte, robaron "joyas con piedras de colores que se pueden recortar con relativa facilidad y revender en un mercado secundario (de segunda mano)".
"La tiara de perlas de la emperatriz Eugenia está hecha de grandes perlas redondas. Quitas las perlas, las montas en un hilo de seda con otras perlas, te haces collares de perlas finas. Niego a nadie la posibilidad de identificar estas perlas como las perlas de la diadema de la emperatriz Eugenia. Es absolutamente imposible de identificar", agregó.
Mientras tanto, las investigaciones siguen en marcha. "Cuatro personas han sido identificadas como presentes en la escena", acotó la fiscal Beccuau, que no descarta que se podría tratar de un grupo mucho más grande. "Podemos imaginar que a su alrededor hay un montón de equipos que los ayudaron a perpetrar este robo", añadió.
Los delincuentes, que eran tres o cuatro hombres, penetraron en el museo usando un montacargas. Este les permitió subir hasta el primer piso. Posteriormente, rompieron una ventana para dirigirse a las vitrinas donde estaban las joyas y, ya con el botín en mano, huyeron en moto.
En su huida, perdieron una de las joyas robadas: la corona de la emperatriz Eugenia.
EE. UU. confirma ataque contra embarcación en el Pacífico Oriental: dos “narcoterroristas” murieron
Una avioneta se estrelló tras despegar en Táchira: confirman dos fallecidos
Delcy Rodríguez advierte a Trinidad y Tobago: "El gas lo tienen que pagar"
Robar museos, una moda que no luce tan difícil
Trabajador venezolano en Perú denuncia que fue amedrentado con cuchillo por "pura xenofobia"
Suspenden acto en honor a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Monumental
Shakira sorprende a sus fans al versionar varios temas por los aniversarios de dos icónicos discos
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”
Tendencias
-
La Lupa2 días.
El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia
-
Vitrina2 días.
Hija de Michael Jackson inicia batalla legal contra los encargados del patrimonio del 'Rey del Pop'
-
Economía2 días.
Nueva ruta de Turpial Airlines: Valencia–Maracaibo inicia en noviembre
-
La Lupa1 día.
El despliegue de EE. UU. en el Caribe carece de fuerzas para operaciones a gran escala en Venezuela
-
Vitrina23 horas.
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
-
País2 días.
Maduro pidió crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen”
-
País23 horas.
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
-
Mundo2 días.
Asesinan de 25 disparos a venezolana en Perú: atacantes dejaron una rosa junto a su cuerpo