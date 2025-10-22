Autoridades estiman en 88 millones de euros el valor de las joyas robadas del Louvre

Caracas/Foto: Reuters.- La fiscal de París, Laure Beccuau, estimó en 88 millones de euros el valor de las joyas robadas del Museo de Louvre el fin de semana pasado, en un asalto calificado como "casi de película" que tardó solo siete minutos.

"Esta suma es realmente espectacular, pero hay que tener en cuenta que este daño es un daño económico (y) que no tiene nada comparable al daño histórico causado por este robo", expresó Beccuau al medio francés RTL.

"Los delincuentes no (ganarían) 88 millones de euros si tuvieran la muy mala idea de desalentar estas joyas, de fundirlas. Así que tal vez podamos esperar que lo piensen y no destruyan sus joyas sin ninguna razón", agregó.

Pese a que los delincuentes dejaron atrás la corona de la emperatriz Eugenia, la esposa de Napoleón III, sí consiguieron llevarse ocho piezas de un valor histórico. Entre estas, se ubican la tiara de Eugenia, que tiene casi 2.000 diamantes, y el collar del zafiro engastado de María Amélia, la última reina de Francia, y Hortense de Beauharnais, madre de Napoleón III.

A pesar de lo ultrajado en el Louvre, el historiador Vincent Meylan precisó que estas joyas eran "muy revendibles". "Los criminales no se llevaron los grandes diamantes como el Regent, que no se pueden vender porque son demasiado grandes, demasiado conocidos", explicó.

Por otra parte, robaron "joyas con piedras de colores que se pueden recortar con relativa facilidad y revender en un mercado secundario (de segunda mano)".

"La tiara de perlas de la emperatriz Eugenia está hecha de grandes perlas redondas. Quitas las perlas, las montas en un hilo de seda con otras perlas, te haces collares de perlas finas. Niego a nadie la posibilidad de identificar estas perlas como las perlas de la diadema de la emperatriz Eugenia. Es absolutamente imposible de identificar", agregó.

Mientras tanto, las investigaciones siguen en marcha. "Cuatro personas han sido identificadas como presentes en la escena", acotó la fiscal Beccuau, que no descarta que se podría tratar de un grupo mucho más grande. "Podemos imaginar que a su alrededor hay un montón de equipos que los ayudaron a perpetrar este robo", añadió.

Los delincuentes, que eran tres o cuatro hombres, penetraron en el museo usando un montacargas. Este les permitió subir hasta el primer piso. Posteriormente, rompieron una ventana para dirigirse a las vitrinas donde estaban las joyas y, ya con el botín en mano, huyeron en moto.

En su huida, perdieron una de las joyas robadas: la corona de la emperatriz Eugenia.