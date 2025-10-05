Mundo
Autoridades mexicanas capturan a tres venezolanos “miembros” del "Tren de Aragua"
A Nelson Arturo se le señala como el autor intelectual y material de diversos feminicidios, secuestro y extorsión
Caracas/Foto: Archivo.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch anunció este sábado la detención del presunto operador del grupo criminal transnacional "Tren de Aragua" en Ciudad de México.
Lea también: Maduro solicita apoyo especial del papa León XIV para consolidar la paz en Venezuela
La detención de Nelson Arturo Echezuria, alias “Nelson”, de 29 años, señalado como operador de la organización, Lucas Alberto (37 años) y Marcos Gabriel (36 años), colaboradores directos, se concretó en la capital mexicana luego de labores de inteligencia.
Los tres individuos, todos de origen venezolano, cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada, y se les vincula con la venta de narcóticos y homicidio.
Adicionalmente, a Nelson Arturo se le señala como el autor intelectual y material de diversos feminicidios, secuestro y extorsión, con un radio de acción que abarcaba Puebla, Morelos, el Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.
Durante el operativo, a los detenidos se les incautaron 92 dosis de marihuana, 44 de cristal, 18 dosis de piedra, dinero en efectivo y teléfonos celulares, consolidando un golpe significativo contra la estructura de esta banda criminal en México.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson felicitó este domingo a las fuerzas de seguridad mexicanas por la reciente detención de los delincuentes.
El diplomático utilizó su cuenta de X para expresar su reconocimiento al equipo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tras el anuncio de la captura. "¡Felicidades! Saludos a su equipo. Esto es bueno para la gente mexicana", escribió.
En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025
