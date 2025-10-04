País
Autoridades supervisan las maniobras militares de la FANB y la Milicia
El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, Domingo Hernández Lárez reportó que el país no tiene “ningún tipo de parálisis estratégica”
Caracas/Foto: almayadeen.net.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López supervisó este sábado los ejercicios militares que se desarrollaron en todo el territorio nacional, con el propósito de perfeccionar las técnicas de combate y comunicación del personal adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia.
En una transmisión en vivo por Venezolana de Televisión (VTV), el ministro detalló que en esta jornada se comprobó que en cada “centímetro” del país “se ejerce soberanía”, debido al “control” que posee el ejército sobre el territorio, en medio de las “agresiones” por parte de Estados Unidos.
“Estamos perfeccionando los instrumentos de comunicación que nos permiten transmitir mensajes, órdenes, planes. Es importante mantener hasta el último nivel, comunicaciones efectivas, básicas y oportunas”, dijo el ministro.
Puntualizó que todas las bases populares de defensa integral siguen instruyéndose en el área de combate, especialidad de armas, comunicación, planificación y despliegue.
Este sábado se llevó a cabo una jornada de ejercicios militares especiales. En esta oportunidad, los funcionarios se capacitaron sobre comunicaciones. Estas actividades forman parte del proyecto Independencia 200 que busca preparar a la población para una posible “invasión” externa.
“Por donde quiera que he pasado, he comprobado la efectividad de las comunicaciones en todos sus niveles disponibles que tenemos”, detalló.
Por su parte, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, Domingo Hernández Lárez reportó que el país no tiene “ningún tipo de parálisis estratégica”, señalando que la FANB cuenta con 8 regiones estratégicas, 25 ZODI terrestres, 4 ZODI marítimas, 335 áreas de defensa popular y las UCM.
“Estamos todos unidos y preparados para vencer, porque de otra manera sería la pérdida de lo heredado de nuestros libertadores”, comentó.
Cabello resalta actividad en todo el país
Por su parte, desde La Guaira, el ministro del Interior, Justicia y Paz resaltó que los funcionarios deben seguir preparándose para enfrentar posibles “amenazas”, sin que eso signifique el descuido de las obligaciones o actividades de carácter nacional.
Cabello puntualizó que todos los funcionarios deben conocer a la “perfección” todo el proceso militar de comunicación para “saber actuar en una situación específica”.
Asimismo, recordó que cada cuadrante de paz debe tener un escuadrón de protección civil, para poder dividir las actividades de cada uno de los miembros y de las instancias de organización popular.
“Es preocupante que alguien crea que un ente extranjero le va a venir a solucionar el problema político que tienen (refiriéndose a la oposición). Creen que van a llegar al gobierno porque nos amenazaron. No nos conocen, pero deberían hacerlo. (...) Les recuerdo que no existen las bombas solo mata chavistas”.
“La defensa no es solo defendernos de un ataque militar, no. Ahorita hay una guerra psicológica contra nuestro pueblo. Le meten mentiras. Todos los días dicen que nosotros estamos peleados, que estamos enfermos. Es manipulación y mentira. El imperio siempre miente y no le da nunca nada”, comentó.
Participación de Delcy Rodríguez
En horas de la tarde, la vicepresidenta Delcy Rodríguez manifestó que la sociedad se sumó al ejercicio para prepararse para la defensa. “Si se atrevieran a atacar a Venezuela, el pueblo está organizado, presto, listo para defender la paz de la patria. No amenazamos a nadie. Respetamos las leyes internacionales y nos dirigimos con hermandad y amistad. Pero desde este país de paz está activado permanentemente”.
Subrayó que aquellos venezolanos que quieren la “guerra” “no podrán conseguirlo”, pues se conseguirán con la “fiereza del pueblo que busca preservar la paz”.
Acotó que la presencia de EE. UU. en el Caribe no es una acción solo contra Venezuela, sino que es una estrategia para “perturbar” a toda la región y que afectará a todas las naciones vecinas.
