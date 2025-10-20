Sucesos
Autoridades ya han recuperado 12 cuerpos tras inundación en una mina de El Callao
Restan por recuperar dos cuerpos de los 14 mineros
Caracas/Foto: Zoedan.- Las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) del estado Bolívar informaron este lunes que ya han recuperado 12 de los 14 cuerpos de personas que murieron el fin de semana antepasado, después de que las fuertes lluvias inundaran una mina de El Callao.
Lea también: Conductor de autobús provocó la muerte de una persona en Lara: será imputado por el MP
En su cuenta de Instagram, las Zoedan señalaron que tras 162 horas de búsqueda y "continuo trabajo", ya han podido rescatar los occisos, todos ellos ya identificados.
"Gracias al equipo de bomberos, Protección Civil, sector privado que también se sumó, y usted que apoyó desde su casa. De esta forma tenemos que seguir avanzando", dijo la gobernadora de Bolívar, Yulisbeth García, en un video difundido.
La autoridad además recalcó que todavía falta el hallazgo de una persona "por solicitud de un familiar". En tanto, no ofreció información sobre el otro fallecido, lo que podría significar que nadie ha reclamado su cuerpo.
García recordó que los mineros trabajaban en distintos cilindros de la mina La Esquina, cuando el aluvión los sorprendió.
Según datos, con esta tragedia, ya son 43 las personas que han muerto este año en accidentes mineros en el estado Bolívar.
Corte de EE. UU. autorizó a la administración de Trump el envío de soldados a Portland
Nueva ruta de Turpial Airlines: Valencia–Maracaibo inicia en noviembre
Denuncian detenciones de un médico en Mérida y un líder social en Trujillo
Lula da Silva advierte que "intervenciones extranjeras pueden causar daños mayores" en la región
El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia
Hija de Michael Jackson inicia batalla legal contra los encargados del patrimonio del 'Rey del Pop'
El mensaje del papa León XIV a los venezolanos tras la canonización de Hernández y Rendiles
Reuters: Juez de Nueva York dice que Pdvsa debe pagar 2.860 millones de dólares a tenedores de bonos
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
Ascienden a cinco los cuerpos rescatados en El Callao tras la inundación de una mina
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
En video: PoliChacao detuvo a delincuente mientras robaba el celular de un conductor en una cola
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
Tendencias
-
Sucesos1 día.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
-
Mundo22 horas.
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
-
Economía12 horas.
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
-
La Lupa11 horas.
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
-
Mundo12 horas.
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
-
País23 horas.
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
-
Mundo9 horas.
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
-
Sucesos1 día.
Adulto mayor asesinó a un hombre por presunto robo en su vivienda: fue detenido en Caracas