Sucesos

Autoridades ya han recuperado 12 cuerpos tras inundación en una mina de El Callao

Restan por recuperar dos cuerpos de los 14 mineros
Publicado

6 horas.

Caracas/Foto: Zoedan.- Las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) del estado Bolívar informaron este lunes que ya han recuperado 12 de los 14 cuerpos de personas que murieron el fin de semana antepasado, después de que las fuertes lluvias inundaran una mina de El Callao.

En su cuenta de Instagram, las Zoedan señalaron que tras 162 horas de búsqueda y "continuo trabajo", ya han podido rescatar los occisos, todos ellos ya identificados.

"Gracias al equipo de bomberos, Protección Civil, sector privado que también se sumó, y usted que apoyó desde su casa. De esta forma tenemos que seguir avanzando", dijo la gobernadora de Bolívar, Yulisbeth García, en un video difundido.

La autoridad además recalcó que todavía falta el hallazgo de una persona "por solicitud de un familiar". En tanto, no ofreció información sobre el otro fallecido, lo que podría significar que nadie ha reclamado su cuerpo.

García recordó que los mineros trabajaban en distintos cilindros de la mina La Esquina, cuando el aluvión los sorprendió.

Según datos, con esta tragedia, ya son 43 las personas que han muerto este año en accidentes mineros en el estado Bolívar.





