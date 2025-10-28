Avión militar capta impresionante video dentro del ojo del huracán Melissa

Caracas/Foto: BBC.- Un avión militar de la Reserva de la Fuerza Aérea de EE. UU., conocida también como los "Cazadores de Huracanes", voló dentro del ojo del huracán Melissa y captó un impresionante del video del núcleo del fenómeno.

En el metraje, compartido por la BBC, se puede ver un gran muro de nubes que rodean al ojo. Con vientos de hasta 282 kilómetros por hora, el huracán de categoría cinco es la tormenta más fuerte del mundo en lo que va de año.

Para la mañana de este martes, la pared del ojo de Melissa se situaba al sur de Jamaica, por lo que gran parte de la isla se encontraba bajo condiciones de tormenta tropical.

Se desplaza lentamente, a solo 3,2 kilómetros por hora, en dirección noreste y, ahora que ha girado hacia el norte, podría acelerar levemente su desplazamiento.

A thread of videos from today's flight into Hurricane Melissa



In this first one we are entering from the southeast just after sunrise and the bright arc on the far northwest eye wall is the light just beginning to make it over the top from behind us.

Se prevé que toque tierra jamaiquina la tarde este martes y también que lo haga con vientos catastróficos y potencialmente mortales con fuerza de huracán.

Según los reportes, habrá de 15 a 30 pulgadas de lluvia para Jamaica, con una marejada ciclónica de hasta 13 pies cerca de tocar tierra en la costa sur con olas grandes y destructivas. En la costa noroeste, cerca de Montego Bay, podría haber una marejada ciclónica de dos a cuatro pies. También se calcula que haya deslizamientos de tierra e inundaciones devastadoras.

Lo que se prevé

Se espera que las marejadas causadas por Melissa afecten partes de La Española, Jamaica, el este de Cuba y las Islas Caimán en los próximos días, lo que podría causar condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales.

Para finales de semana, tales marejadas llegarán a las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos y las Bermudas.

El lunes, las autoridades señalaron que Melissa provocó la muerte de tres personas en Jamaica cuando se preparaban para su impacto.







