Vitrina
Bad Bunny domina los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con 11 galardones
Otros grandes ganadores de la noche fueron Karol G, con seis premios, y Fuerza Regida, con cinco galardones
Caracas / Foto: Billboard.- Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 celebraron el jueves una noche de reconocimientos para los artistas más destacados de la música latina, con Bad Bunny como gran protagonista al llevarse 11 premios.
El puertorriqueño compartió un momento especial con la actriz Rita Moreno, quien lo honró con el premio al Mejor Artista Latino del Siglo XXI, y juntos bailaron salsa sobre el escenario. “Me considero un joven que sigue soñando, con muchas metas y cosas por hacer”, expresó Bad Bunny durante su discurso de aceptación.
Otros grandes ganadores de la noche fueron Karol G, con seis premios, y Fuerza Regida, con cinco galardones. Entre los homenajeados especiales se incluyeron Laura Pausini, que recibió el Premio Ícono; Elvis Crespo, ingresado al Salón de la Fama de Billboard; y Peso Pluma, quien recibió el primer Premio Vanguardia de Billboard.
En total, se entregaron premios en 49 categorías, que abarcaron géneros como pop latino, tropical, ritmo latino y regional mexicano. Entre los principales reconocimientos generales, Bad Bunny fue elegido Artista del Año, Artista Latino Global 200 y ganó por su álbum Debí Tirar Más Fotos. Karol G se destacó como Artista Femenina del Año en Hot Latin Songs y por su tema Si Antes Te Hubiera Conocido, mientras que Fuerza Regida fue reconocida como Artista del Año en Hot Latin Songs, dúo o grupo.
En las categorías de álbumes, Bad Bunny y Karol G lideraron nuevamente, mientras que en la música regional mexicana, Peso Pluma y Fuerza Regida se llevaron los principales premios, incluyendo Artista Regional Mexicano del Año y Mejor Álbum Regional Mexicano.
La ceremonia también reconoció a productores, compositores y sellos discográficos, destacando a Netón Vega como Compositor del Año, Ernesto “Neto” Fernández como Productor del Año, y Sony Music Latin como Editorial y Sello Discográfico del Año en múltiples categorías.
