Baltazar Porras afirmó que le impidieron viajar a Isnotú para celebrar misa a José Gregorio Hernández
El cardenal aseguró que un día antes de su viaje se recibió una llamada del Viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), en la que se advertía de la “inconveniencia” de su presencia en el acto por presuntos “disturbios” que podrían producirse en el lugar
Caracas/Foto: Archivo.- El cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, denunció el sábado que se le impidió viajar al pueblo de Isnotú, en el estado Trujillo, donde tenía previsto participar este domingo en una misa con motivo del natalicio de José Gregorio Hernández, canonizado el pasado 19 de octubre.
En un video difundido en su cuenta de Instagram, Porras relató los hechos y pidió a la opinión pública reflexionar sobre lo ocurrido. Explicó que, según la tradición de la Iglesia, tras una canonización se celebra una misa en los lugares donde el nuevo santo vivió o ejerció su obra, razón por la cual planeaba asistir a Isnotú, tierra natal del médico venezolano, donde había sido invitado “desde hace tiempo” por la representación de la Iglesia católica en Trujillo.
El cardenal aseguró que un día antes de su viaje se recibió una llamada del Viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), en la que se advertía de la “inconveniencia” de su presencia en el acto por presuntos “disturbios” que podrían producirse en el lugar.
Más tarde, fue notificado por WhatsApp y correo electrónico de la suspensión de su vuelo de Conviasa, aunque la aeronave despegó y aterrizó con normalidad en Valera, estado Trujillo.
Ante esa advertencia, decidió viajar en un vuelo privado desde Maiquetía. Sin embargo, durante el trayecto, los pilotos fueron informados de que debían aterrizar en Barquisimeto por “vientos muy fuertes” en el aeropuerto de Valera, el cual supuestamente se encontraba cerrado. Posteriormente, comprobaron que el aeropuerto operaba con normalidad y que otros vuelos continuaban llegando.
“Nos fuimos dando cuenta de que algo extraño estaba pasando. Logramos tener información directa de que el aeropuerto de Valera no estaba cerrado y que seguían llegando diferentes vuelos, pero llama la atención la militarización que se fue dando en el mismo aeropuerto de Barquisimeto”, declaró.
Según su testimonio, él y las cuatro personas que lo acompañaban no recibieron ninguna explicación sobre lo sucedido. Intentaron continuar el viaje por tierra, pero la “fuerza pública” les impidió salir del aeropuerto.
“Tuvimos que volver (a Maiquetía) en medio de un despliegue militar realmente inusitado, sin tener ninguna explicación”, afirmó el prelado, quien calificó lo ocurrido como “un atropello a un derecho fundamental”.
El cardenal agregó que las restricciones y el despliegue militar respondían a “órdenes superiores”, y señaló que las autoridades regionales de Trujillo se negaron a permitir su llegada.
“No tuvimos, por supuesto, ninguna agresión física ni nada, un silencio, pero lo poco que pudimos escuchar es que son órdenes superiores (…) ¿Cuál es el delito que se ha cometido para que no pueda uno ir a cumplir con un deber religioso, un deber de celebrar y presidir una eucaristía?”, cuestionó.
Porras concluyó que en Venezuela “no hay una libertad” de que el “ciudadano pueda moverse de un sitio para otro”.
“Creo que no es la forma de celebrar el ejemplo que nos deja José Gregorio. Esto debería servir de reflexión para todos, porque lo que ocurrió fue sencillamente un atropello”, sentenció.
