Bancamiga incrementó 8.123,1 % su utilidad neta interanual en bolívares

Caracas/Foto: Archivo.- Bancamiga cerró el mes de agosto con un resultado neto acumulado de 2.173,4 millones de bolívares, lo que representa un incremento de 8.123,1 % respecto al mismo período del año pasado. Este desempeño le permitió ubicarse entre las 10 entidades con mayor utilidad neta del sistema financiero, según cifras de Aristimuño Herrera & Asociados citadas por Banca y Negocios.

El banco logró un avance importante en la cuota de mercado por ganancia neta acumulada, con 2,2 % de participación en agosto, escalando del puesto 14 al 6 en el ranking bancario. Además, registró el tercer mayor crecimiento interanual del sector.

En términos de rentabilidad, los indicadores fueron igualmente positivos. El rendimiento sobre patrimonio (ROE) se situó en 113,1 %, con un aumento de 6,5 puntos porcentuales en el mes y 109,6 puntos interanual, lo que le permitió escalar al sexto lugar del ranking, desde el puesto 16 del año anterior.

Por su parte, el retorno sobre activos (ROA) alcanzó 16,1 %, subiendo un punto respecto a julio y 15,7 puntos en comparación anual, logrando pasar del puesto 18 al 12 en este indicador.

Al cierre de agosto, Bancamiga acumuló ingresos financieros por 9.859,1 millones de bolívares, lo que representa un crecimiento de 1.786 % en moneda nacional.

La cartera de créditos también mostró avances significativos, alcanzando un saldo de 24.035,6 millones de bolívares (163,4 millones de dólares). Esto equivale a un aumento mensual de 23 % y de 693,6 % en la comparación anual en moneda nacional, impulsando al banco hasta la sexta posición del ranking, con una cuota de mercado de 6,2 %.

El 69,9 % de los ingresos totales provino de la actividad crediticia, mientras que los servicios representaron 28,4 %, lo que, según Banca y Negocios, refleja cambios en la estructura de ingresos frente al año anterior.

La intermediación financiera se situó en 61,25 %, superior al promedio del sistema, con un aumento de 1,33 puntos porcentuales en el mes y de 27,39 puntos interanual. El índice de morosidad cerró en 2 %, mientras que la cobertura de mora alcanzó 189,8 %, evidenciando un manejo eficiente del riesgo crediticio.

En cuanto a las captaciones, Bancamiga cuadruplicó sus depósitos y cerró agosto con 39.239,2 millones de bolívares (266,8 millones de dólares). El crecimiento interanual fue de 338,8 % en bolívares y 9,3 % en dólares, lo que le otorgó una cuota de mercado de 5,3 % y el séptimo lugar del ranking. Este aumento estuvo impulsado principalmente por las cuentas de ahorro, que crecieron 440 %, mientras que las cuentas corrientes aumentaron 338 %.

Además, el banco ha capacitado a más de 400 emprendedores en Valencia y Caracas a través de los foros “Claves para emprender en Venezuela”, ofreciendo herramientas y conocimientos estratégicos para fortalecer sus negocios.

Bancamiga también se destaca por ofrecer los límites más altos dentro de la banca venezolana para realizar transferencias, recargas y pagos digitales o con tarjetas.

En términos de activo total, la entidad cerró agosto con 57.643,7 millones de bolívares (391,9 millones de dólares), con una variación anualizada de 398,7 % en bolívares y 24,2 % en divisas, manteniéndose en el octavo lugar entre los bancos más grandes del país, con una participación de mercado de 3,4 %, frente al 2,8 % registrado en agosto de 2024.

El patrimonio total se ubicó en 8.329,8 millones de bolívares (56,6 millones de dólares), con un incremento anualizado de 791,4 % en bolívares y 122 % en dólares, consolidando su octava posición en el ranking, dos puestos por encima del año pasado. La cuota de mercado en este rubro creció de 1,3 % a 2,1 %, superando la media del sistema bancario.







