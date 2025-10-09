Banco de Venezuela y Credicard incorporan “Access Pay” para ampliar la experiencia de pagos digitales

Caracas / Foto: @credicardvzla.- El Banco de Venezuela (BDV) anunció recientemente la incorporación de una nueva herramienta de pagos digitales en su aplicación móvil, BDVApp, desarrollada en alianza con la empresa Credicard.

Ambas entidades anunciaron que el “Access Pay”, permitirá integrar en un solo espacio digital las tarjetas de débito y crédito de distintas entidades financieras, brindando a los usuarios la posibilidad de gestionar varias cuentas desde la BDVApp.

"Ya tenemos el pago sin contacto en nuestras Tarjetas de Débito, recientemente incluimos también el pago sin contacto entre dispositivos móviles mediante tecnología NFC y próximamente, gracias a los desarrollos tecnológicos de Credicard podremos pagar sin contacto de teléfono a los puntos de venta, en el parque más extenso del sistema financiero nacional", señaló la empresa.

Esta incorporación representa un paso importante en la evolución del ecosistema de pagos del BDV, al permitir transacciones sin contacto entre dispositivos móviles y puntos de venta.

Además, la funcionalidad permitirá vincular tarjetas de débito o crédito de cualquier banco dentro de la BDVApp, ofreciendo una experiencia unificada que elimina el uso de múltiples aplicaciones.

El BDV destacó que, en una siguiente fase, los usuarios podrán realizar pagos directamente desde su teléfono a los puntos de venta del “parque más extenso del sistema financiero nacional”, consolidando así una de las redes tecnológicas más amplias del país.

Con esta nueva herramienta, el Banco de Venezuela busca ofrecer a sus clientes un método de pago más ágil, integrador y versátil, reforzando su compromiso con la transformación digital y la banca del futuro.

Con estas iniciativas, el Banco de Venezuela busca consolidar su ecosistema digital y posicionarse como líder en soluciones tecnológicas dentro del sistema financiero del país.

¿Qué es AccessPay?

AccessPay es una plataforma diseñada para modernizar los procesos de operaciones bancarias, minimizar los riesgos de fraude y error, y mejorar la eficiencia y visibilidad del flujo de efectivo para equipos de finanzas y tesorería.

Con más de 1.000 clientes en todo el mundo, AccessPay impulsa la "transformación financiera de empresas de distintos sectores mediante una tecnología flexible, segura y escalable". La compañía mantiene una calificación de 99,7 % en satisfacción del cliente y cuenta con un equipo de más de 130 empleados especializados en banca, tecnología financiera y soluciones SaaS.

Su misión es “impulsar el movimiento del dinero”, facilitando que las organizaciones accedan de manera sencilla a los servicios financieros y a la infraestructura de pagos necesarios para fomentar el crecimiento económico.

AccessPay cuenta con el respaldo de inversionistas internacionales, entre ellos Mastercard, Beringea, Maven Capital, Route 66 Ventures, Praetura Ventures y True Ventures, y se ha posicionado como una referencia en el desarrollo de un ecosistema financiero más "conectado, automatizado y transparente".