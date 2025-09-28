Banquero venezolano se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank en Puerto Rico

Caracas / Foto: RocketReach.- El banquero venezolano Juan Francisco Ramírez, expresidente de la junta directiva de Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico, se declaró culpable de liderar un esquema de fraude electrónico que desvió más de 13,6 millones de dólares y que provocó la quiebra del banco en 2023.

Ramírez, de 60 años y residente en Miami, admitió haber "conspirado junto a un cómplice para ocultar inversiones y préstamos destinados a su beneficio personal, engañando tanto a la junta directiva del banco como a los reguladores financieros", informó recientemente el Departamento de Justica de Estados Unidos.

Entre las operaciones fraudulentas se incluyen la colocación de pagarés ficticios por más de 25 millones de dólares y la transferencia de carteras de préstamos morosos para cubrir deudas de sus propias empresas.

“El acusado abusó de su cargo para desviar fondos del banco que debía proteger, provocando su colapso”, declaró el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, del Departamento de Justicia.

Por su parte, las autoridades federales en Florida y la División de Investigación Criminal del IRS resaltaron que el caso evidencia cómo delitos de cuello blanco "pueden socavar la confianza pública en el sistema financiero".

Ramírez aceptó restituir al menos 13,6 millones de dólares y enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión. La sentencia será determinada por un tribunal federal en una fecha aún por definir. El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal del IRS y procesado por fiscales especializados en lavado de dinero y recuperación de activos.

Sobre el caso Nodus Bank

Nodus Bank colapsó debido a un fraude masivo, llevando a su liquidación en Puerto Rico. Según la denuncia presentada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), los dos principales accionistas y directores de Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha y Juan Ramírez Silva, condujeron al banco a un deterioro financiero sostenido mediante "prácticas administrativas deficientes y decisiones irregulares".

El informe señala que en los años 2014, 2015, 2017 y 2022 se registró un deterioro progresivo, marcado por violaciones a la legislación bancaria, incumplimientos del Bank Secrecy Act y deficiencias en los controles contra el lavado de dinero (BSA/AML).

El colapso operativo se hizo evidente cuando la OCIF comenzó a recibir más de veinte reclamaciones judiciales y extrajudiciales de depositantes en Argentina, Uruguay, Colombia y Brasil. Estos clientes denunciaban un patrón común: Nodus no completaba las transferencias de fondos solicitadas, congelaba sus cuentas y no proporcionaba explicaciones claras.

La OCIF documenta casos específicos, como el de Consorcio De Empresas Mendocinas Para Potrerillos S.A., que demandó a Nodus por no transferir $6.5 millones, o el de la ciudadana Cinthia Gawianski, quien no pudo disponer de $118,000 para un tratamiento oncológico. Colectivamente, Nodus dejó de poner a disposición de sus depositantes una suma no menor de $7,800,000.00 de sus fondos, sin justificación alguna.

En marzo de 2023, la OCIF notificó a Nodus su liquidación y en mayo se firmó un "Plan de Liquidación Voluntario" con Driven, P.S.C. como administrador. Sin embargo, Niembro y Ramírez aprovecharon su control sobre la entidad para beneficiarse a expensas de los depositantes. El 28 de abril de 2023, Nodus adquirió una cartera de préstamos de Nodus Finance LLC, liberando a esta última de una deuda de más de $25 millones, a cambio de activos morosos y sin garantía, causando pérdidas directas a los depositantes.

Entre junio y agosto de 2023, los accionistas redujeron el balance de Nodus Finance en Nodus de $986,313.83 a solo $25.28, violando el Plan de Liquidación que prohibía repartir activos antes de saldar deudas. Además, Niembro continuó recibiendo $25,000 mensuales vía Financial Technology & Marketing Services, Ltd., y Nodus distribuyó $50,000 en dividendos el 17 de abril de 2023 sin autorización de la OCIF.

La OCIF emitió el 3 de octubre de 2023 una Orden de Sindicatura, revocando la licencia de Nodus y designando a Driven como Síndico, reemplazando la junta directiva controlada por Niembro y Ramírez. Las investigaciones revelaron que más del 65% de la cartera de préstamos de $84,5 millones es incobrable, y solo $2,3 millones de los activos líquidos están disponibles. Fondos clave, incluidos $4,7 millones en Atlas Bank (Panamá) y $4,2 millones en Our MicroLending, desaparecieron o no pudieron cobrarse.

El caso recuerda episodios previos, como los relacionados con el Banco Occidental de Descuento (BOD), donde Ramírez se desempeñó como tesorero. Esta institución, que hasta su cierre en 2022 fue uno de los bancos privados más importantes de Venezuela, enfrentó medidas de intervención por parte de la La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) debido a problemas administrativos y financieros.







