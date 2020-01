Barco de combate de EE. UU. navegó a 11 millas del estado Vargas

Caracas/Foto de portada: Comando Sur.- Un barco de combate de la clase Freedom, perteneciente a la marina de Estados Unidos, navegó este martes a 26,5 millas náuticas del estado Vargas.

La información fue suministrada por la cuenta Twitter Conflicts News.

Un incidente entre la Armada venezolana y el guardacostas estadounidense CG James se produjo durante la tarde del 10 de mayo de 2019, cuando la nave se posicionó a 18,5 millas al norte franco de Venezuela.

US Navy Freedom class Littoral Combat Ship, USS Detroit currently only 26.5 nautical miles off the coast of Caracas#Venezuela https://t.co/14E0o8GG1h

— CNW (@ConflictsW) January 21, 2020