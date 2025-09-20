Batista revela detalles del partido contra Colombia: "Hicimos todo lo que no teníamos que hacer"

Caracas / Foto: EFE.- Una semana después de la derrota de la Vinotinto contra Colombia, que le costó su puesto en el repechaje para la Copa del Mundo 2026, el ahora exdirector técnico, el argentino Fernando “Bocha” Batista, reveló detalles de lo que sucedió el 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín.

Lea también: Yulimar Rojas logró medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025

“Cuando llegamos al vestuario no quería que (los jugadores) se enteraran del resultado de Bolivia y Brasil. Yo no quería, pero bueno, viste cómo es esto: surgió la pregunta, y justo acababa de hacer un gol Bolivia. Mi charla técnica en el primer tiempo, más que táctica, fue para que estemos tranquilos, que no nos desesperemos con el resultado, que íbamos 2-2 y que teníamos 50 minutos por delante para ganar, que dependía de nosotros”, dijo Batista en su primera entrevista tras su salida de la Vinotinto.

Señaló que cuando la selección colombiana logró desempatar el partido en el minuto 50 con un gol de Luis Javier Suárez, el equipo venezolano “entró en nerviosismo, en una locura” que, según él, “tranquilizó el camino” del rival.

“Hicimos todo lo que no teníamos que hacer, o lo veníamos haciendo, principalmente de local, porque nosotros de local estábamos muy fuertes. A medida que iban pasando los minutos y los cambios (…) cuando sacás un jugador de fondo y querías poner un delantero, lógicamente, a veces te sale bien y a veces lo aprovecha el rival. En este caso lo aprovechó Colombia con sus espacios y los jugadores que tenía”, expresó.

Indicó que, aunque “no le gusta dar excusas”, la realidad fue que el resultado del primer tiempo del encuentro entre Bolivia y Brasil representó un “golpe duro” para la selección nacional.

Advertisement

“Cuando nos enteramos del resultado en El Alto, principalmente los muchachos, fue un golpe duro en el primer tiempo. Y eso que íbamos empatando. La verdad es que con bronca, con esa ilusión y con ese sueño que creo que lo merecíamos”, añadió.

Batista, quien llegó al banquillo de la selección venezolana el 10 de marzo de 2023 tras la renuncia de José Pekerman, también se refirió a su decisión de no responder preguntas a medios nacionales e internacionales tras la derrota en Maturín, y señaló que “lo único que me salió en ese momento fue pedirle disculpas al pueblo venezolano”.

“Lo único que quise o me salió en ese momento fue pedirle disculpas al pueblo venezolano porque estábamos detrás de ese sueño y no se pudo lograr”.

Asimismo, expresó su agradecimiento a los jugadores venezolanos por su labor durante las eliminatorias sudamericanas de la Copa del Mundo, así como al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez.

“La misma bronca, la misma desilusión y la misma amargura la teníamos todos (...) Yo, como cabeza de grupo, pensé en pedir disculpas. No se pudo dar y la gente creo que se lo merecía. Son momentos muy feos. Te metés en el vestuario y hay llantos, porque la realidad es que hay llantos. Todos creen que no, pero hay llantos, hay bronca; solo pedir disculpas y hoy, a través de este micrófono que lo escuchan muchos, vuelvo a pedir disculpas y sé que Venezuela, en algún momento, va a estar en un Mundial”, aseveró.

Advertisement

Según Batista, desde el primer día que asumió como director técnico, Giménez le dijo que “quería un proyecto y cosas importantes para el fútbol venezolano”.

“Nosotros, desde el otro lado, le estábamos dando esa ilusión (al público) y queríamos, como le dije a los jugadores, llegar a las últimas dos fechas con posibilidades, ya sea de clasificación directa o repechaje. Nosotros llegamos. En el camino hubo de todo, momentos buenos, momentos malos, pero si llegamos hasta el final es porque algo bueno hemos hecho”, resaltó.

Explicó que durante el proceso le pidió a los jugadores “competir de igual a igual con todos”, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, y recordó que la Vinotinto sigue siendo la única selección que nunca ha clasificado a un Mundial.

Recordó que, al asumir su responsabilidad como director técnico, algunos jugadores “no querían” presentarse ante la selección por “cosas que habían pasado”, aunque no ofreció detalles al respecto.

“Partiendo de ahí, conociendo tus debilidades y tus defectos, empiezas a hacerte fuerte, pero lógicamente, después del trabajo de convencimiento hacia cada jugador individualmente y luego grupalmente, armás una selección competitiva y jugás de igual a igual (...) Una anécdota que siempre le decía a los chicos, principalmente a los más jóvenes y al presidente, era que una vez que Venezuela clasificara a las próximas eliminatorias, no digo que va a ser fácil, pero van a ser más relajadas”, sentenció.