Economía
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
Los ingresos recurrentes del banco, compuestos por margen de intereses y comisiones, crecieron un 13,5% interanual, hasta 25.317 millones de euros
Caracas / Foto: Archivo.- El BBVA registró un beneficio atribuido récord de 7.978 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, impulsado por el fuerte crecimiento de su actividad y los ingresos recurrentes, según informó la entidad este jueves.
Lea también: Venezuela aumentó en 156 % la producción carbonífera, según el Ministerio de Minería
En una nota de prensa, BBVA señaló que el resultado representa un aumento del 4,7% respecto al mismo período del año anterior, o del 19,8% en euros constantes.
El consejero delegado, Onur Genç, destacó que estos resultados reflejan “una rentabilidad sobre el capital cercana al 20% y una holgada posición de capital que nos permite acelerar la retribución al accionista”.
En este marco, BBVA iniciará el 31 de octubre una recompra de acciones pendiente por 993 millones de euros y pagará el 7 de noviembre el mayor dividendo a cuenta de su historia, 0,32 euros por acción, por un total de 1.842 millones de euros. Además, el banco espera realizar una recompra adicional tras la aprobación del Banco Central Europeo (BCE).
El crecimiento del crédito y la captación de clientes fueron determinantes para los resultados. A cierre de septiembre, el crédito a la clientela aumentó un 16% interanual en euros constantes, destacando España (+7,8%) y México (+9,8%). La base de clientes activos superó los 80 millones, de los cuales el 66% accedió al banco a través de canales digitales.
BBVA también fortaleció su enfoque en negocios sostenibles, canalizando 97.000 millones de euros en operaciones con impacto social o ambiental, un 48% más que en el mismo periodo de 2024.
Los ingresos recurrentes del banco, compuestos por margen de intereses y comisiones, crecieron un 13,5% interanual, hasta 25.317 millones de euros. Por su parte, el margen bruto del grupo alcanzó 27.136 millones de euros, un 16,2% más que en 2024, mientras que el margen neto se situó en 16.776 millones, un 19,7% superior al año anterior.
La solidez del capital de BBVA se reflejó en un ratio CET1 del 13,42%, superior al rango objetivo de la entidad, lo que le permite liberar recursos para reforzar la retribución a los accionistas. El valor tangible por acción más dividendos aumentó un 17% en los últimos 12 meses, hasta 10,28 euros por acción.
Por regiones, España aportó un resultado atribuido de 3.139 millones de euros (+10,5%), México 3.875 millones (+4,5%), Turquía 648 millones, y América del Sur 585 millones (+24,1% a tipos de cambio corrientes). El área de Resto de Negocios alcanzó 481 millones, gracias a la financiación de proyectos y operaciones corporativas en Europa y EE.UU.
Onur Genç afirmó que BBVA continuará ejecutando su Plan Estratégico 2025-2028 con el objetivo de consolidar su liderazgo en crecimiento y rentabilidad dentro de la banca europea.
"EE. UU. evalúa atacar objetivos militares en Venezuela", según The Wall Street Journal
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
SNTP denuncia la "desaparición" del periodista Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos armados en Cotiza
María Corina Machado: “El tiempo de Nicolás Maduro en Venezuela se está acabando”
“Nos atacan porque Venezuela está en el punto de despegue”, dice Maduro
Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
Príncipe Andrés abandona Royal Lodge tras orden del rey Carlos III y se mudará a Sandringham
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles
Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa
Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025
PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
Depositan nuevo bono por el Sistema Patria: entérese de cuál es su monto
Tendencias
-
Mundo2 días.
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
-
Economía2 días.
Reuters: Venezuela exige a Trinidad y Tobago revelar detalles sobre exploraciones de ExxonMobil
-
País2 días.
Venezuela celebra "victoria de Cuba en la ONU contra el bloqueo estadounidense"
-
Mundo2 días.
Petro niega "defender" a Maduro y califica de “traición histórica” cualquier invasión a Venezuela
-
Sucesos2 días.
En video: mujer fue detenida por golpear a enfermera en una clínica de La Guaira
-
Tecnología2 días.
Dobla la ropa, ordena y limpia: llega "NEO", el primer robot humanoide doméstico
-
Sucesos2 días.
Anciano fue detenido en el Zulia por abuso contra una menor de 12 años
-
Economía1 día.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.641,74 puntos este 29 de octubre