BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses

Caracas / Foto: Archivo.- El BBVA registró un beneficio atribuido récord de 7.978 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, impulsado por el fuerte crecimiento de su actividad y los ingresos recurrentes, según informó la entidad este jueves.

En una nota de prensa, BBVA señaló que el resultado representa un aumento del 4,7% respecto al mismo período del año anterior, o del 19,8% en euros constantes.

El consejero delegado, Onur Genç, destacó que estos resultados reflejan “una rentabilidad sobre el capital cercana al 20% y una holgada posición de capital que nos permite acelerar la retribución al accionista”.

En este marco, BBVA iniciará el 31 de octubre una recompra de acciones pendiente por 993 millones de euros y pagará el 7 de noviembre el mayor dividendo a cuenta de su historia, 0,32 euros por acción, por un total de 1.842 millones de euros. Además, el banco espera realizar una recompra adicional tras la aprobación del Banco Central Europeo (BCE).

El crecimiento del crédito y la captación de clientes fueron determinantes para los resultados. A cierre de septiembre, el crédito a la clientela aumentó un 16% interanual en euros constantes, destacando España (+7,8%) y México (+9,8%). La base de clientes activos superó los 80 millones, de los cuales el 66% accedió al banco a través de canales digitales.

BBVA también fortaleció su enfoque en negocios sostenibles, canalizando 97.000 millones de euros en operaciones con impacto social o ambiental, un 48% más que en el mismo periodo de 2024.

Los ingresos recurrentes del banco, compuestos por margen de intereses y comisiones, crecieron un 13,5% interanual, hasta 25.317 millones de euros. Por su parte, el margen bruto del grupo alcanzó 27.136 millones de euros, un 16,2% más que en 2024, mientras que el margen neto se situó en 16.776 millones, un 19,7% superior al año anterior.

La solidez del capital de BBVA se reflejó en un ratio CET1 del 13,42%, superior al rango objetivo de la entidad, lo que le permite liberar recursos para reforzar la retribución a los accionistas. El valor tangible por acción más dividendos aumentó un 17% en los últimos 12 meses, hasta 10,28 euros por acción.

Por regiones, España aportó un resultado atribuido de 3.139 millones de euros (+10,5%), México 3.875 millones (+4,5%), Turquía 648 millones, y América del Sur 585 millones (+24,1% a tipos de cambio corrientes). El área de Resto de Negocios alcanzó 481 millones, gracias a la financiación de proyectos y operaciones corporativas en Europa y EE.UU.

Onur Genç afirmó que BBVA continuará ejecutando su Plan Estratégico 2025-2028 con el objetivo de consolidar su liderazgo en crecimiento y rentabilidad dentro de la banca europea.