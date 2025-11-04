Economía
BBVA repartirá más de 1.800 millones de euros entre sus accionistas
Este nuevo pago se suma al plan de retribución ordinaria de la entidad, que contempla un ‘payout’ anual de entre el 40 % y el 50 % del beneficio consolidado del grupo. Es decir, hasta la mitad de las ganancias anuales se destina a los accionistas mediante dividendos en efectivo y programas de recompra de acciones
Caracas / Foto: Archivo.- El BBVA anunció este martes que el próximo 7 de noviembre distribuirá entre sus accionistas un total de 1.842 millones de euros al pago, el mayor dividendo a cuenta de su historia.
Lea también: Sistema Patria comenzó el pago de un bono tasado en 14,84 dólares: lo que se sabe
En un comunicado, la entidad bancaria especificó que se trata de 32 céntimos de euro brutos por acción, en efectivo, lo que supone un incremento del 10 % respecto al ejercicio anterior.
La entidad financiera explicó que la mejora del beneficio neto y el fortalecimiento de su posición de capital han permitido aumentar progresivamente la remuneración a los accionistas. En los últimos años, BBVA ha incrementado de forma continua el dividendo total, que pasó de 31 céntimos de euro por acción en 2021 a 43 céntimos en 2022, 55 céntimos en 2023 y 70 céntimos en 2024, el más alto desde 2007.
Este nuevo pago se suma al plan de retribución ordinaria de la entidad, que contempla un ‘payout’ anual de entre el 40 % y el 50 % del beneficio consolidado del grupo. Es decir, hasta la mitad de las ganancias anuales se destina a los accionistas mediante dividendos en efectivo y programas de recompra de acciones. Además, BBVA mantiene el compromiso de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12 %, previa aprobación de los organismos regulatorios.
Recompra de acciones y proyecciones
El pasado 31 de octubre, BBVA inició un programa de recompra de acciones por un valor aproximado de 993 millones de euros, pendiente de ejecución dentro del plan de retribución correspondiente al ejercicio 2024. Asimismo, el Consejo de Administración aprobó poner en marcha una nueva recompra “significativa” en cuanto reciba la autorización del Banco Central Europeo (BCE).
Según su plan estratégico 2025–2028, BBVA prevé destinar hasta 36.000 millones de euros a la retribución de accionistas en ese periodo, de los cuales unos 13.000 millones estarán disponibles a corto plazo. El banco estima que su rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) promedio se sitúe en torno al 22 % y que su ratio de eficiencia mejore hasta cerca del 35 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15 % en el patrimonio neto tangible por acción más dividendos.
El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, destacó que la entidad “acelera su plan de retribución al accionista” tras haber quedado sin efecto la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell. “En el marco de nuestros objetivos financieros y una vez superadas las restricciones derivadas de la operación, reforzamos nuestro compromiso de generar valor sostenible para los accionistas”, afirmó.
En abril de este año, BBVA ya había distribuido un dividendo complementario de 41 céntimos por acción, que junto al pago a cuenta de 29 céntimos en octubre de 2024 elevó la retribución total a 70 céntimos por acción, el dividendo más alto en 17 años. En conjunto, la entidad destinó 5.027 millones de euros a remunerar a sus accionistas en 2024, incluyendo dividendos y recompras de acciones.
Sir David Beckham: el exfutbolista fue nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor
Los empleos que no podrán ser sustituidos por Inteligencia Artificial
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”
Madre de Joan Camargo exige al Estado “informar con urgencia” sobre el paradero del periodista
Petro asegura que una invasión a Venezuela "solo expandirá el narcotráfico"
Cristiano Ronaldo vuelve a agitar el debate: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Lula afirma que "no quiere una invasión terrestre” de Estados Unidos en Venezuela
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
EE. UU. anuncia otro ataque contra embarcación "vinculada al narcotráfico" en el Caribe: tres muertos
El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela
Tendencias
-
Mundo22 horas.
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
-
La Lupa1 día.
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
-
Mundo1 día.
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
-
País1 día.
Armada venezolana difunde video de sus capacidades defensivas en medio de tensiones en el Caribe
-
La Lupa1 día.
Habrá una vigilia por la paz en Trinidad y Tobago ante el desembarco del portaaviones USS Gerald Ford
-
Mundo2 días.
EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con entrenamiento de marines en Puerto Rico (Video)
-
Economía1 día.
Seniat anuncia recaudación de 721 millones de dólares en octubre
-
Mundo1 hora.
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”