BCV: PIB de Venezuela aumentó 8,71 % en el tercer trimestre de 2025

Caracas / Foto: Archivo. — El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este jueves que el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció 8,71 % en el tercer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.

En un comunicado publicado en su página web, el ente señaló que Venezuela acumula 18 trimestres consecutivos en los que la economía “registra un mayor nivel de actividad económica, fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación”.

El BCV indicó que, durante el tercer trimestre, la actividad petrolera registró un crecimiento de 16,12 %, mientras que la no petrolera se ubicó en 6,12 %.

Dentro de las actividades no petroleras, las mayores expansiones fueron: construcción 16,40 %; transporte y almacenamiento 9,35 %; manufactura 8,98 %; comercio y reparación de vehículos 8,19 %; minería 7,08 %; electricidad y agua 6,89 %; alojamiento y servicios de comidas 6,78 %; actividades inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de apoyo 6,60 %; y agricultura 6,11 %.

“Al tiempo que el petróleo contribuye al crecimiento, las actividades de construcción, manufactura, minería y agricultura generan fuertes encadenamientos internos y fortalecen las cadenas de valor, lo que confiere sostenibilidad al crecimiento”, destacó el BCV.

Finalmente, el ente resaltó que “el dinamismo de las actividades económicas que se viene registrando desde el segundo trimestre de 2021 es un indicador de la capacidad de recuperación de la economía nacional frente a las adversidades derivadas de la inestabilidad económica internacional y del esquema de agresiones unilaterales”.

“Venezuela se fortalece, avanzando con aplomo, resiliencia y confianza en su recuperación económica”, concluyó.







