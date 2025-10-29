Bebé a bordo: Dulce María, de RBD, anunció que espera su segundo hijo

Caracas/Foto: Mezcalent.- Dulce María, recordada por integrar el grupo RBD, anunció el martes en sus redes sociales que está a la espera de su segundo hijo a sus casi 40 años de edad.

La cantante dio a conocer la noticia en una colaboración con la revista Marie Claire, en su versión de México. En Instagram, compartieron una sesión de fotos donde se le ve con su barriguita de embarazo levemente abultada.

La sesión de fotos de Dulce María corresponde a la portada de noviembre de Marie Claire. "En nuestra nueva portada de noviembre, Dulce María se muestra en una etapa de introspección y equilibrio. Hoy, su energía está puesta en lo esencial: su familia", señala la publicación.

"Sin dejar de lado su faceta creativa, vive un momento de pausa consciente, donde la creación más importante sucede lejos de los reflectores", agrega.

En la charla, la integrante del recordado grupo mexicano explica que vive un momento de "mucho cuidado, de energía enfocada en lo más importante".

"También estoy aprendiendo a equilibrar mi vida profesional, porque aunque quiero seguir creando y produciendo, sé que ahora mi prioridad es la vida que estamos gestando", apostilló la artista.

Además, su esposo, Paco Álvarez, también compartió la información del embarazo en redes. "Les compartimos la noticia más hermosa del mundo. Te amo, Dulce María. La familia crece y yo soy el hombre más feliz del universo", apuntó.

Hasta estos momentos se desconoce cuál será el sexo del bebé que viene en camino.

Hace cinco años, Dulce María reveló al público cada etapa del nacimiento y crecimiento de su primera hija, María Paula, próxima a cumplir cinco añitos.