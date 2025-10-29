Vitrina
Bebé a bordo: Dulce María, de RBD, anunció que espera su segundo hijo
La cantante dio a conocer la noticia en una colaboración con la revista Marie Claire, en su versión de México
Caracas/Foto: Mezcalent.- Dulce María, recordada por integrar el grupo RBD, anunció el martes en sus redes sociales que está a la espera de su segundo hijo a sus casi 40 años de edad.
Lea también: Cafetería de Amanda Dudamel destaca como la quinta mejor de toda Sudamérica
La cantante dio a conocer la noticia en una colaboración con la revista Marie Claire, en su versión de México. En Instagram, compartieron una sesión de fotos donde se le ve con su barriguita de embarazo levemente abultada.
La sesión de fotos de Dulce María corresponde a la portada de noviembre de Marie Claire. "En nuestra nueva portada de noviembre, Dulce María se muestra en una etapa de introspección y equilibrio. Hoy, su energía está puesta en lo esencial: su familia", señala la publicación.
"Sin dejar de lado su faceta creativa, vive un momento de pausa consciente, donde la creación más importante sucede lejos de los reflectores", agrega.
En la charla, la integrante del recordado grupo mexicano explica que vive un momento de "mucho cuidado, de energía enfocada en lo más importante".
"También estoy aprendiendo a equilibrar mi vida profesional, porque aunque quiero seguir creando y produciendo, sé que ahora mi prioridad es la vida que estamos gestando", apostilló la artista.
Además, su esposo, Paco Álvarez, también compartió la información del embarazo en redes. "Les compartimos la noticia más hermosa del mundo. Te amo, Dulce María. La familia crece y yo soy el hombre más feliz del universo", apuntó.
Hasta estos momentos se desconoce cuál será el sexo del bebé que viene en camino.
Hace cinco años, Dulce María reveló al público cada etapa del nacimiento y crecimiento de su primera hija, María Paula, próxima a cumplir cinco añitos.
Cabello: “Quien se enrola en un ejército enemigo renuncia tácitamente a su nacionalidad”
EE. UU. ataca otra embarcación en el Pacífico: cuatro “narcoterroristas” mueren
Maduro pidió al TSJ revocar la nacionalidad a quienes "se sumen" a una invasión extranjera en Venezuela
Maduro asegura que la FANB interceptó dos aeronaves vinculadas al narcotráfico
Vente Venezuela denuncia la “desaparición” de dos encargados de la casa de la madre de MCM
Björn Andrésen, el icónico Tadzio de Muerte en Venecia, falleció a los 70 años
Río de Janeiro: gobernador califica de “éxito” operación policial más letal de la historia de la ciudad
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
"Back to the basics": la revolución Trump llegó a los militares de Estados Unidos
Trinidad y Tobago afirma que cooperación con EE. UU. busca combatir la "delincuencia transnacional"
Ministerio de Hidrocarburos propone a Maduro suspender acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago
Dominica, Barbados y el Gran Caribe se ofrecen como intermediarios entre Estados Unidos y Venezuela
Cabello asegura que maniobras militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago son una “provocación directa” a Venezuela
Leopoldo López dice que el intento de Maduro de despojarlo de la nacionalidad es “inconstitucional"
Tendencias
-
Mundo15 horas.
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
-
La Lupa2 días.
Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles
-
Sucesos2 días.
Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa
-
Economía2 días.
Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025
-
Economía2 días.
PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles
-
Mundo2 días.
Más del 88,2% de los migrantes venezolanos planea quedarse en Colombia, según el DANE
-
Sucesos2 días.
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
-
Economía1 día.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.654,87 puntos este 28 de octubre