Deportes
Béisbol venezolano se viste de luto: falleció en Valencia el exgrandeliga Jesús Montero
Montero, de 35 años, había estado recluido en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de Valencia desde hace días, después de sufrir un accidente en moto del que no se pudo recuperar
Caracas/Foto: AVS Photo Report.- El béisbol venezolano se viste de luto, después de que este domingo se diera a conocer la información del fallecimiento del pelotero venezolano, Jesús Montero, en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, luego de varios días luchando por su vida tras sufrir un accidente de tránsito.
La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) confirmó la lamentable noticia en sus redes sociales.
"Hoy el béisbol venezolano se viste de luto. Falleció en Valencia Jesús Montero, exprospecto de los Yanquis de Nueva York, con cinco años de experiencia en las Grandes Ligas y seis temporadas en la LVBP con Magallanes, Cardenales y Águilas", expresó.
El toletero era considerado un "bate poderoso", con "una presencia inolvidable y un corazón que amaba este juego".
"Gracias por cada turno, por cada jonrón, por cada jornada en la que defendiste con orgullo nuestros colores. Descansa en paz, Jesús. Tu legado vive en cada fanático que alguna vez celebró contigo", señaló.
Montero, de 35 años, había estado recluido en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de Valencia desde hace días, después de sufrir un accidente en moto del que no se pudo recuperar. Según los reportes, impactó contra una camioneta a bordo de su vehículo individual.
Fue un prospecto de los Yanquis de Nueva York, que lo firmaron en el año 2006. Luego, hizo su debut en 2011 y posteriormente lo cambiaron a los Marineros de Seattle.
En la LVBP, inició su travesía con los Navegantes del Magallanes. Posteriormente, recaló en Cardenales de Lara, donde fue bujía para ganar un título del béisbol rentado, y después militó en las Águilas del Zulia.
