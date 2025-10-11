Vitrina
Belinda denuncia a Lupillo Rivera por "violencia digital y mediática"
La denuncia se produjo luego de que Belinda considerara que se "vulneró su vida privada y su dignidad", tras la publicación del libro autobiográfico de Lupillo Rivera, "Tragos Amargos", donde el cantante narra detalles de la conexión que sostuvo con la actriz
Caracas / Foto: Archivo.- La artista Belinda interpuso el viernes una denuncia penal en contra del cantante Lupillo Rivera por los delitos de violencia digital y violencia mediática, según informó el despacho legal que representa a la intérprete, Maceo, Torres & Asociados.
Lea también: Luto en la farándula de Ecuador: falleció reconocido presentador venezolano tras sufrir un infarto
En un comunicado, la firma expresó que la denuncia se produjo luego de que Belinda considerara que se "vulneró su vida privada y su dignidad", tras la publicación del libro autobiográfico de Lupillo Rivera, "Tragos Amargos", donde el cantante narra detalles de la conexión que sostuvo con la actriz.
Como resultado de la denuncia, las autoridades fiscales determinaron otorgar medidas de protección a favor de la cantante. Entre las disposiciones, se le prohíbe a Rivera acercarse o intentar comunicarse con Belinda, hacer cualquier conducta ofensiva y se le ordena eliminar de sus redes sociales todo contenido en el que se hable de la artista.
“Ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de su vida íntima sin consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y una violación a los derechos humanos”, expresó la defensa de la cantante.
La relación entre Belinda y Lupillo Rivera se remonta a 2019, cuando coincidieron como coaches en el reality show La Voz México. El romance, que nunca fue confirmado públicamente por la cantante española-mexicana, habría durado aproximadamente cinco meses.
Mientras Belinda ha mantenido un absoluto silencio sobre este vínculo, Lupillo Rivera ha ofrecido versiones contradictorias a lo largo del tiempo, negando en un principio cualquier relación sentimental para después admitirla.
Recientemente, durante su participación en La casa de los famosos 2024, volvió a hacer alusión a Belinda, revelando detalles sobre la duración de su idilio.
