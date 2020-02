Bernie Sanders se impuso en la primarias demócratas de New Hampshire

Caracas/ Foto: Washington Post. El candidato demócrata, Bernie Sanders, se impuso este miércoles en las elecciones primarias presidenciales de su partido en New Hampshire. La próxima entidad donde se celebrarán comicios es en el estado de Nevada, donde también las encuestas dan como favorito al senador de Vermont.

Sanders recibió un 26% de los votos, aproximadamente 71.400 sufragios, mientras que el candidato Pete Buttigieg sumó un 24,4% (67.000). Por detrás la senadora Amy Klobuchar con un 19,7%, la también senadora Elizabeth Warren con un 9,4% y cerró el exvicepresidente Joe Biden con el 8,4%, reseñó New York Times.

Trascendió que la popularidad de Sanders radica en buena medida a que su apoyo entre las personas de color ha crecido en las encuestas, mientras que su principal competidor para esos votantes, Biden, se desvaneció en el en la contienda.

Sanders, de 78 años, tiene otra cosa a su favor: dos bases, una demográfica y una ideológica. Las encuestas de salida de New Hampshire lo muestran con la aceptación de aproximadamente la mitad de los votantes menores de 30 años, una parte que ningún otro candidato puede reclamar por ningún segmento demográfico, y casi la mitad de los votantes muy liberales.

Our victory tonight is the beginning of the end for Donald Trump.

Tonight's victory has sent a powerful message that now is the time to think big, not small.

Now is the time to have the guts to take on the corporate and financial elite of this country.

This is our moment.

Chip in to our campaign now: https://t.co/xKt1PYIt65

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 12, 2020