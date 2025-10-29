Bill Gates asegura que el cambio climático no conducirá a la "desaparición de la humanidad"

Caracas/Foto: Fundación Bill Gates.- El líder tecnológico y cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha hecho un llamado a no caer en el alarmismo al asegurar que el cambio climático "no conducirá" a la desaparición de la humanidad, tal como millones auguran para un futuro.

En un ensayo, Gates, uno de los principales defensores de la reducción de las emisiones de carbono, ahora se ha opuesto a la "perspectiva catastrofista". En sus palabras, mucha gente usa el alarmismo para describir los efectos de las temperaturas globales, por lo que pidió reorientar los esfuerzos hacia la mejora de la visa para el desarrollo.

"Aunque el cambio climático tendrá graves consecuencias —sobre todo para los habitantes de los países más pobres—, no conducirá a la desaparición de la humanidad. La gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en un futuro previsible", ha vaticinado Bill Gates.

Su mensaje cala faltando una semana para que los líderes del mundo se vean en Brasil para la cumbre anual de las Naciones Unidas sobre el clima, conocida este año como COP30. Para esta ocasión, Gates, quien ha acudido anteriormente a esas cumbres, no asistirá.

Según el experto, la perspectiva apocalíptica está haciendo que "gran parte de la comunidad climática se centre demasiado en los objetivos de emisiones a corto plazo, y está desviando recursos de las medidas más eficaces que deberíamos tomar para mejorar la vida en un mundo en calentamiento".

"No es demasiado tarde para adoptar una perspectiva diferente y ajustar nuestras estrategias para hacer frente al cambio climático. La cumbre mundial sobre el clima que se celebrará el próximo mes en Brasil, conocida como COP30, es un excelente punto de partida, sobre todo porque los líderes brasileños que organizan la cumbre están dando prioridad a la adaptación al clima y al desarrollo humano en la agenda", refirió.

En sus palabras, la cumbre representa una oportunidad para volver a centrarse en la métrica que debería importar aún más que las emisiones y el cambio de temperatura: mejorar vidas.

"Nuestro objetivo principal debería ser prevenir el sufrimiento, especialmente el de quienes viven en las condiciones más difíciles, en los países más pobres del mundo", sentenció, recalcando que la pobreza y las enfermedades representan una amenaza mayor para las personas pobres que el mismo cambio climático.

Finalmente, admitió que algunos defensores del clima no estarán de acuerdo con él y le llamarán "hipócrita" por su propia huella de carbono, o verán eso como una "forma solapada de argumentar que no debemos tomarnos en serio el cambio climático".







