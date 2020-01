Billie Eilish dominó las cuatro categorías principales de los Grammy

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish Pirate Baird O’Connell ganó en las cuatro categorías principales de los Premios Grammy que se celebraron este domingo en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos.

Eilish, de 18 años de edad, lideró los premios de la música en las categorías de ‘Mejor álbum del año’, ‘Mejor artista revelación’, ‘Mejor grabación del año’ y ‘Mejor canción del año’, haciendo historia por ser la artista más joven en conseguir los 4 galardones principales de los Grammy en la misma edición.

“Es la primera vez que vengo a los Grammy y nunca esperé una cosa así. Yo crecí viéndolos. Siempre bromeo y no me tomo las cosas en serio, pero quiero decir que estoy tan agradecida, me siento honrada. Los adoro. Crecí viéndolos a todos”, dijo la cantante que ha su corta edad ha demostrado ser una de las artistas más importantes de su generación.