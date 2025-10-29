Vitrina
Björn Andrésen, el icónico Tadzio de Muerte en Venecia, falleció a los 70 años
Nacido en Estocolmo en 1955, Andrésen atravesó una infancia marcada por la tragedia: perdió a su padre en un accidente y a su madre por suicidio cuando tenía 10 años. Fue criado por su abuela, quien, impresionada por sus rasgos angelicales y pómulos prominentes, lo impulsó hacia el modelaje y la actuación
Caracas/Foto: Cortesía. – Björn Andrésen, el actor y músico sueco reconocido por interpretar a Tadzio en “Muerte en Venecia”, falleció a los 70 años. Su muerte, ocurrida el pasado sábado, fue confirmada al periódico sueco Dagens Nyheter por el cineasta Kristian Petri, codirector de “El chico más bello del mundo”, documental de 2021 que aborda el trauma sufrido por Andrésen tras su temprana fama. Hasta ahora, se desconocen las causas de su fallecimiento.
Lea también: Fijan la fecha en la que Sean 'Diddy' Combs' saldrá de la cárcel de Brooklyn
Petri recordó al actor como una “persona valiente” con un “carisma y una presencia increíbles ante la cámara”.
Nacido en Estocolmo en 1955, Andrésen atravesó una infancia marcada por la tragedia: perdió a su padre en un accidente y a su madre por suicidio cuando tenía 10 años. Fue criado por su abuela, quien, impresionada por sus rasgos angelicales y pómulos prominentes, lo impulsó hacia el modelaje y la actuación. Esto lo llevó a ser elegido por el director italiano Luchino Visconti para protagonizar “Muerte en Venecia” (1971), un papel que lo catapultó a la fama prácticamente de la noche a la mañana.
A los 16 años, Andrésen interpretó a Tadzio, un adolescente objeto de obsesión de un compositor mayor, interpretado por Dirk Bogarde, lo que convirtió su debut en un fenómeno mediático, especialmente tras las declaraciones de Visconti en Cannes, quien lo llamó “el niño más guapo del mundo”.
Tras el estreno de la película, Andrésen se trasladó a Japón, donde también destacó como estrella del pop. Continuó su carrera actoral con apariciones en más de 30 películas y series de televisión, incluyendo un papel pequeño en “Midsommar” (2019), el aclamado filme de terror de Ari Aster, donde interpretó a un anciano llamado Dan.
El documental “El chico más hermoso del mundo” exploró el impacto que la fama temprana tuvo en Andrésen y recibió en 2022 el premio al mejor documental de televisión europeo del año en el Prix Europa.
“Llevábamos mucho tiempo planeando hacer un largometraje sobre Björn. La idea era que contara su propia historia. Hablamos con él durante un año entero antes de empezar a rodar, y luego filmamos durante varios años. Fue un rodaje divertido y a veces doloroso”, relató Petri al medio sueco, con quien Andrésen mantenía casi 40 años de amistad.
“Eso es lo que más recuerdo ahora: todos los momentos fantásticos que compartí con él. Era una persona valiente”, concluyó Petri.
A Andrésen le sobrevive su hija Robine, fruto de su matrimonio con la poeta Susanna Roman.
Cabello: “Quien se enrola en un ejército enemigo renuncia tácitamente a su nacionalidad”
EE. UU. ataca otra embarcación en el Pacífico: cuatro “narcoterroristas” mueren
Maduro pidió al TSJ revocar la nacionalidad a quienes "se sumen" a una invasión extranjera en Venezuela
Maduro asegura que la FANB interceptó dos aeronaves vinculadas al narcotráfico
Vente Venezuela denuncia la “desaparición” de dos encargados de la casa de la madre de MCM
Björn Andrésen, el icónico Tadzio de Muerte en Venecia, falleció a los 70 años
Río de Janeiro: gobernador califica de “éxito” operación policial más letal de la historia de la ciudad
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
"Back to the basics": la revolución Trump llegó a los militares de Estados Unidos
Trinidad y Tobago afirma que cooperación con EE. UU. busca combatir la "delincuencia transnacional"
Ministerio de Hidrocarburos propone a Maduro suspender acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago
Dominica, Barbados y el Gran Caribe se ofrecen como intermediarios entre Estados Unidos y Venezuela
Cabello asegura que maniobras militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago son una “provocación directa” a Venezuela
Leopoldo López dice que el intento de Maduro de despojarlo de la nacionalidad es “inconstitucional"
Tendencias
-
Mundo15 horas.
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
-
La Lupa2 días.
Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles
-
Sucesos2 días.
Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa
-
Economía2 días.
Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025
-
Economía2 días.
PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles
-
Mundo2 días.
Más del 88,2% de los migrantes venezolanos planea quedarse en Colombia, según el DANE
-
Sucesos2 días.
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
-
Economía1 día.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.654,87 puntos este 28 de octubre