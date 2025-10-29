Björn Andrésen, el icónico Tadzio de Muerte en Venecia, falleció a los 70 años

Caracas/Foto: Cortesía. – Björn Andrésen, el actor y músico sueco reconocido por interpretar a Tadzio en “Muerte en Venecia”, falleció a los 70 años. Su muerte, ocurrida el pasado sábado, fue confirmada al periódico sueco Dagens Nyheter por el cineasta Kristian Petri, codirector de “El chico más bello del mundo”, documental de 2021 que aborda el trauma sufrido por Andrésen tras su temprana fama. Hasta ahora, se desconocen las causas de su fallecimiento.

Petri recordó al actor como una “persona valiente” con un “carisma y una presencia increíbles ante la cámara”.

Nacido en Estocolmo en 1955, Andrésen atravesó una infancia marcada por la tragedia: perdió a su padre en un accidente y a su madre por suicidio cuando tenía 10 años. Fue criado por su abuela, quien, impresionada por sus rasgos angelicales y pómulos prominentes, lo impulsó hacia el modelaje y la actuación. Esto lo llevó a ser elegido por el director italiano Luchino Visconti para protagonizar “Muerte en Venecia” (1971), un papel que lo catapultó a la fama prácticamente de la noche a la mañana.

A los 16 años, Andrésen interpretó a Tadzio, un adolescente objeto de obsesión de un compositor mayor, interpretado por Dirk Bogarde, lo que convirtió su debut en un fenómeno mediático, especialmente tras las declaraciones de Visconti en Cannes, quien lo llamó “el niño más guapo del mundo”.

Tras el estreno de la película, Andrésen se trasladó a Japón, donde también destacó como estrella del pop. Continuó su carrera actoral con apariciones en más de 30 películas y series de televisión, incluyendo un papel pequeño en “Midsommar” (2019), el aclamado filme de terror de Ari Aster, donde interpretó a un anciano llamado Dan.

El documental “El chico más hermoso del mundo” exploró el impacto que la fama temprana tuvo en Andrésen y recibió en 2022 el premio al mejor documental de televisión europeo del año en el Prix Europa.

“Llevábamos mucho tiempo planeando hacer un largometraje sobre Björn. La idea era que contara su propia historia. Hablamos con él durante un año entero antes de empezar a rodar, y luego filmamos durante varios años. Fue un rodaje divertido y a veces doloroso”, relató Petri al medio sueco, con quien Andrésen mantenía casi 40 años de amistad.

“Eso es lo que más recuerdo ahora: todos los momentos fantásticos que compartí con él. Era una persona valiente”, concluyó Petri.

A Andrésen le sobrevive su hija Robine, fruto de su matrimonio con la poeta Susanna Roman.









