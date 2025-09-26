Bolsa de Valores de Caracas presentó oportunidades de inversión a empresarios chinos

Caracas/Foto: Archivo.- Más de 80 representantes de empresas públicas y privadas de China y Venezuela se congregaron en el “Foro Empresarial China Venezuela”, celebrado en la sede de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) y organizado por Caja Caracas Casa de Bolsa. El encuentro tuvo como objetivo principal exponer a la delegación asiática las oportunidades de financiamiento e inversión que ofrece el mercado de valores venezolano.

En un comunicado, la Bolsa de Valores caraqueña indicó que la jornada permitió consolidar proyectos en conjunto en beneficio de la economía de ambos países.

Durante el evento, el presidente de la Bolsa, José Grasso Vecchio, destacó el desempeño del Índice Bursátil Caracas y el aumento en el monto transado y número de operaciones diarias.

“El mercado de valores es una opción importante para los inversionistas y para atender las necesidades de financiamiento del sector productivo del país”, dijo el presidente.

Por su parte, el Superintendente Nacional de Valores, Carlos Herrera, resaltó la importancia de este tipo de encuentros para visibilizar oportunidades de negocios en diferentes sectores. Además, indicó que los inversionistas interesados pueden contar con el apoyo técnico tanto de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) como de la Bolsa.

Advertisement

Mercado de valores venezolano

Por otro lado, el presidente de Caja Caracas Casa de Bolsa, Emilio Antelo, afirmó que el mercado de valores venezolano se ajusta a estándares internacionales y ofrece garantías a los inversionistas. Agregó que este marco regulatorio facilita la participación de capital nacional y extranjero.

“El mercado de valores venezolano tiene una regulación moderna, que cumple todos los ámbitos de acción y que da garantías a los inversionistas, cumple con todos los estándares internacionales”, aseguró.

Por su parte, el consejero comercial de la Embajada de China en Venezuela, Chen Feng, expresó que los empresarios de su país mantienen grandes expectativas sobre Venezuela, con miras a fortalecer la relación comercial bilateral.

En este sentido, el secretario ejecutivo del Comité Empresarial China–Venezuela, Ángel Freytez, informó que la balanza comercial entre ambos países creció 25% en los últimos dos años, alcanzando los 8.500 millones de dólares.

El foro contó con la participación de representantes de los sectores público y privado de China, vinculados a las áreas de construcción, infraestructura, banca, transporte y telecomunicaciones, entre otros.

Advertisement









