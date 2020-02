Bolton felicitó a Juan Guaidó por su participación en el Miami Airport Convention Center

Caracas.- El exasesor de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.), John Bolton, felicitó este domingo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, luego de que se reuniera con una multitudinaria cantidad de venezolanos residenciados en la ciudad de Miami para hablar sobre los objetivos de su gira internacional. Asimismo, Bolton reiteró que la nación estadounidense “está con el pueblo de Venezuela”.

“Enhorabuena a Juan Guaidó por su exitoso mitin en Miami este fin de semana. Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela. Cuanto antes se vaya Maduro, más pronto será la posibilidad de justicia y crecimiento económico real para el pueblo venezolano”, escribió a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Luego de dos semanas de gira internacional, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este sábado con la diáspora venezolana en la ciudad de Miami, Estados Unidos (EE. UU.), en el Airport Convention Center, donde aseguró tener un “plan” y una “estrategia” para la recuperación de la democracia en Venezuela.

“Yo todos los días sueño con poner una bicicleta a mi hija en La Guaira, donde yo nací, a las 7 de la noche y decirle que juegue tranquilamente. Hoy le pido a Venezuela, a Latinoamérica y al mundo unidad por todas las personas que lo han dado todo (…) Tenemos un plan, una estrategia, presión internacional, sanciones a criminales. En los próximos días estaré regresando a Venezuela, a pesar del riesgo estaremos entrando al país”, manifestó.

Congratulations to @jguaido for his successful rally in Miami this weekend. The U.S. stands with the people of Venezuela. The sooner Maduro is gone, the sooner is the possibility of justice and real economic growth for the Venezuelan people. pic.twitter.com/MLqj1mp4hJ











— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 2, 2020