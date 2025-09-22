Economía
Bono “Contra la Guerra Económica” sube 16,4 % en bolívares y se ubica en 46,82 dólares en septiembre
El beneficio se fijó en 7.800 bolívares, lo que supone un incremento de 16,4 % en comparación con los 6.700 bolívares entregados en agosto
Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició este lunes el pago del bono “Contra la Guerra Económica” correspondiente al mes de septiembre, dirigido a los pensionados del país.
Según detalló Canal Patria Digital en su cuenta de Telegram, el beneficio se fijó en 7.800 bolívares, lo que supone un incremento de 16,4 % en comparación con los 6.700 bolívares entregados en agosto.
De acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente este lunes 22 de septiembre, el bono correspondiente a septiembre equivale a 46,82 dólares.
De manera paralela, los pensionados comenzaron a recibir la acreditación correspondiente al mes de octubre en sus cuentas bancarias.
Entidades como Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores, Mercantil, BFC, Banesco, Bancaribe, BNC, BBVA Provincial, Tesoro, Banca Amiga, 100 % Banco, entre otras, comenzaron la liberación de los recursos desde primeras horas de la mañana.
El monto es de 130,00 bolívares, equivalente a 0,78 dólares estadounidenses (USD).
El pasado 30 de abril, Nicolás Maduro anunció que el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela pasaría a 160 dólares indexados. Sin embargo, no se decretó un aumento del salario mínimo, que se mantiene en 130 bolívares mensuales.
En aquel entonces, Maduro afirmó que se mantendrá la política de indexación del ingreso mínimo integral, al considerar que se trata de “un concepto justo y único en el mundo”.
El mandatario detalló que el “bono de guerra económica”, que ahora se conoce como “ingreso de guerra económica”, aumentaría de 90 a 120 dólares mensuales indexados. El monto del cestaticket se mantendría en 40 dólares, lo que conforma un ingreso integral total de 160 dólares.
Asimismo, informó que las pensiones, que reciben alrededor de cinco millones de ciudadanos, se elevarían a 50 dólares, que también se pagan en bolívares.
