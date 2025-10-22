Bono “Contra la Guerra Económica” subió 27,56 % en bolívares en octubre

Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició este miércoles el pago del bono “Contra la Guerra Económica” correspondiente al mes de octubre, dirigido a los pensionados del del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Según detalló Canal Patria Digital en su cuenta de Telegram, el beneficio se fijó en 9.950,00 bolívares, lo que supone un incremento de 27.56 % en comparación con los 7.800 bolívares entregados en septiembre.

De acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente el bono correspondiente a este mes equivale a 47,31 dólares.

El Gobierno también inició este miércoles el pago de la pensión y del primer mes de aguinaldo para los pensionados del IVSS. El monto de cada ingreso es de 130,00 bolívares, lo que equivale a 0,62 dólares estadounidenses

Entidades como Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores, Mercantil, BFC, Banesco, Bancaribe, BNC, BBVA Provincial, Tesoro, Banca Amiga, 100 % Banco, entre otras, comenzaron la liberación de los recursos.

Advertisement

Ingreso mínimo integral

El pasado 30 de abril, Nicolás Maduro anunció que el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela pasaría a 160 dólares indexados. Sin embargo, no se decretó un aumento del salario mínimo, que se mantiene en 130 bolívares mensuales.

En aquel entonces, Maduro afirmó que se mantendrá la política de indexación del ingreso mínimo integral, al considerar que se trata de “un concepto justo y único en el mundo”.

El mandatario detalló que el “bono de guerra económica”, que ahora se conoce como “ingreso de guerra económica”, aumentaría de 90 a 120 dólares mensuales indexados. El monto del cestaticket se mantendría en 40 dólares, lo que conforma un ingreso integral total de 160 dólares.

Asimismo, informó que las pensiones, que reciben alrededor de cinco millones de ciudadanos, se elevarían a 50 dólares, que también se pagan en bolívares.







