Economía
Bono “Contra la Guerra Económica” subió 27,56 % en bolívares en octubre
De acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente el bono correspondiente a este mes equivale a 47,31 dólares
Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició este miércoles el pago del bono “Contra la Guerra Económica” correspondiente al mes de octubre, dirigido a los pensionados del del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Lea también: Delcy Rodríguez se reunió con personal de Intevep y Pdvsa para "supervisar avances" en la industria petrolera
Según detalló Canal Patria Digital en su cuenta de Telegram, el beneficio se fijó en 9.950,00 bolívares, lo que supone un incremento de 27.56 % en comparación con los 7.800 bolívares entregados en septiembre.
De acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente el bono correspondiente a este mes equivale a 47,31 dólares.
El Gobierno también inició este miércoles el pago de la pensión y del primer mes de aguinaldo para los pensionados del IVSS. El monto de cada ingreso es de 130,00 bolívares, lo que equivale a 0,62 dólares estadounidenses
Entidades como Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores, Mercantil, BFC, Banesco, Bancaribe, BNC, BBVA Provincial, Tesoro, Banca Amiga, 100 % Banco, entre otras, comenzaron la liberación de los recursos.
Ingreso mínimo integral
El pasado 30 de abril, Nicolás Maduro anunció que el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela pasaría a 160 dólares indexados. Sin embargo, no se decretó un aumento del salario mínimo, que se mantiene en 130 bolívares mensuales.
En aquel entonces, Maduro afirmó que se mantendrá la política de indexación del ingreso mínimo integral, al considerar que se trata de “un concepto justo y único en el mundo”.
El mandatario detalló que el “bono de guerra económica”, que ahora se conoce como “ingreso de guerra económica”, aumentaría de 90 a 120 dólares mensuales indexados. El monto del cestaticket se mantendría en 40 dólares, lo que conforma un ingreso integral total de 160 dólares.
Asimismo, informó que las pensiones, que reciben alrededor de cinco millones de ciudadanos, se elevarían a 50 dólares, que también se pagan en bolívares.
EE. UU. confirma ataque contra embarcación en el Pacífico Oriental: dos “narcoterroristas” murieron
Una avioneta se estrelló tras despegar en Táchira: confirman dos fallecidos
Delcy Rodríguez advierte a Trinidad y Tobago: "El gas lo tienen que pagar"
Robar museos, una moda que no luce tan difícil
Trabajador venezolano en Perú denuncia que fue amedrentado con cuchillo por "pura xenofobia"
Suspenden acto en honor a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Monumental
Shakira sorprende a sus fans al versionar varios temas por los aniversarios de dos icónicos discos
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”
Tendencias
-
La Lupa2 días.
El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia
-
Vitrina2 días.
Hija de Michael Jackson inicia batalla legal contra los encargados del patrimonio del 'Rey del Pop'
-
Economía2 días.
Nueva ruta de Turpial Airlines: Valencia–Maracaibo inicia en noviembre
-
La Lupa1 día.
El despliegue de EE. UU. en el Caribe carece de fuerzas para operaciones a gran escala en Venezuela
-
Vitrina23 horas.
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
-
País2 días.
Maduro pidió crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen”
-
País23 horas.
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
-
Mundo2 días.
Asesinan de 25 disparos a venezolana en Perú: atacantes dejaron una rosa junto a su cuerpo