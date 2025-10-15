Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben

Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició este miércoles la entrega de dos bonos dirigidos a los trabajadores de la administración pública, según informó el canal Patria Digital en Telegram.

El primer bono es el “Ingreso contra la guerra económica”, correspondiente al mes de octubre, con un monto de 23.880,00 bolívares, equivalente a 119,93 dólares estadounidenses, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para la tarde de este 15 de octubre.

Este pago tuvo un incremento de 27,56 % en bolívares respecto al monto recibido en septiembre, que fue de 18.720,00 Bs.

Asimismo, se inició la entrega del “Ingreso de fin de año contra la guerra económica”, también para los trabajadores de la administración pública, por un monto de 3.980,00 Bs o 19,98 dólares.

La entrega de estos bonos se da dos días después de que la administración de Nicolás Maduro depositara la asignación de corresponsabilidad y formación, dirigida a los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado que forman parte de la nómina especial.

Dicha entrega fue de 21.480,00 bolívares, equivalente a 110,01 dólares estadounidenses, según la tasa vigente el lunes 13 de octubre.

Sin embargo, los montos varían según el organismo donde prestan servicios y los cargos







