Boric habla sobre la muerte de Ronald Ojeda y llama a "combatir el autoritarismo mundial"

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió este miércoles en Roma al asesinato en Santiago del disidente venezolano Ronald Ojeda, al hablar de la "violencia ejercida por regímenes autoritarios más allá de sus fronteras".

Boric participó en un evento de conmemoración al político democristiano Bernardo Leighton, víctima de un atentado en 1975 junto a su esposa Anita Fresno mientras se encontraban exiliados en Italia.

Boric señaló que “existen antecedentes que vinculan el crimen con miembros del gobierno de Nicolás Maduro”, y subrayó la importancia de "mantener la defensa de la democracia y los derechos humanos sin dobles estándares".

En este sentido, el mandatario afirmó que "hay lecciones que no se deben olvidar" y señaló que "los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente", citando la situación política venezolana.

"Sin ir más lejos en Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano en donde uno de los sospechosos de haberlo perpetrado es el mismo gobierno Nicolás Maduro", sostuvo. "El presente exige a la vez realismo y firmeza. En distintos rincones del mundo resurge un extremismo que busca acallar a quien piensa distinto", añadió.

Boric homenajeó a todos aquellos que "no transigieron en sus valores, en la defensa de la democracia, la justicia y la ley" y a los que, como Bernardo Leighton, se les impide vivir en su patria.

También aseveró que en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega "empujó al exilio a cientos de opositores como la poeta Gioconda Belli o el escritor Sergio Ramírez". "Ayer fue Pinochet, hoy es Ortega en Nicaragua quien a Gioconda Belli o Sergio Ramirez les niega y les transforma en apátridas", manifestó.

En su intervención en el Templo de Adriano, Boric destacó que “el intento de asesinato contra Leighton y su esposa no fue solo obra de la dictadura chilena, sino que contó con la colaboración de diferentes regímenes de extrema derecha de la época”. Agregó que las dictaduras “cruzan fronteras para imponer miedo cuando creen que pueden actuar impunemente”.

El atentado contra Leighton en Roma, perpetrado por el ultraderechista italiano Stefano Delle Chiaie con vínculos con la policía secreta de Pinochet, dejó a la pareja gravemente herida. El caso se suma a otros ataques a exiliados chilenos, como el asesinato de Carlos Prats en Buenos Aires en 1974 y el asesinato del excanciller Orlando Letelier en Washington en 1976.

El homenaje, organizado por la Fundación Vittorio Occorsio y al que asistió también el presidente italiano Sergio Mattarella, rememoró el rol de Leighton en la defensa de la democracia desde el exilio.