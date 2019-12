Borrell aseguró que la Unión Europea está renuente a sancionar al régimen

Caracas/ Foto: dw.com. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, Josep Borrell, dijo este miércoles que no existen propuesta de los países que conforman la Unión Europea para establecer nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

“La UE no ha establecido sanciones al pueblo venezolano. No hay que imponer sanciones de tipo económico masivo que no harían sino empeorar una situación dramática en Venezuela. Las sanciones tienen que estar justificadas. Las cuentas corrientes se bloquean por orden judicial en un Estado de Derecho”, comentó.











Borrell, tampoco quiso incluir entre las prioridades nuevas sanciones contra el régimen. Asimismo, negó que algunas de esas medidas puedan llegar a ser masivas, por sus posibles efectos en la población, informó El Mundo.

Por su parte, también se refirió al rol que ha tenido el presidente (E) Juan Guaidó: “Hay que ser realista. Las cosas son como son. Casi un año después Guaidó sigue donde estaba y Maduro donde está. Si Maduro no se quiere marchar tenemos un problema, esto no se arregla con invocaciones a la divinidad”.











Comentarios

comentarios