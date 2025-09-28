Mundo
Bukele arremete contra la Asamblea General de la ONU y la tilda de "inútil"
“Esta vez me salté la Asamblea General de la ONU, me pareció inútil este año, pero siempre puedes ver el discurso del año pasado si quieres perder el tiempo como lo hice yo”, dijo el mandatario
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este sábado que decidió no asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas al considerarla “inútil” y una pérdida de tiempo.
“Esta vez me salté la Asamblea General de la ONU, me pareció inútil este año, pero siempre puedes ver el discurso del año pasado si quieres perder el tiempo como lo hice yo”, escribió el mandatario en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con un video de su intervención de 2024.
En el clip, Bukele sostiene que “el mundo libre ya no es libre” porque las calles han quedado bajo el control de “pandillas, crimen organizado y drogas”, mientras que acusa a los gobiernos de "obligar a las redes sociales a censurar a sus usuarios"
“En otras ciudades las calles ya no pertenecen a la gente; sino que han caído en las manos de la indigencia, las pandillas, el crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de “mundo libre” si siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a que tu gente sea acosada, robada o asesinada", dijo en aquella oportunidad.
