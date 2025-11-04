Mundo
“Buscar el diálogo”: el mensaje del papa León XIV ante las tensiones entre Venezuela y EE. UU.
Caracas. El papa León XIV instó este martes a “buscar el diálogo” para encontrar una solución a los problemas entre Estados Unidos y Venezuela en el mar del Caribe, e insistió en que “con la violencia no venceremos”.
“Lo más importante es buscar el diálogo”, afirmó el pontífice al ser consultado sobre la creciente tensión entre Caracas y Washington.
Más información, en breve...
“Buscar el diálogo”: el mensaje del papa León XIV ante las tensiones entre Venezuela y EE. UU.
Liberan al periodista Joan Camargo: el SNTP exige investigación tras cinco días “desaparecido”
Marc Murtra confirma: Telefónica dejará de operar en Venezuela
Según Diosdado Cabello, lo que queda del "enemigo interno son pedacitos”
Sir David Beckham: el exfutbolista fue nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor
Los empleos que no podrán ser sustituidos por Inteligencia Artificial
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
Armada venezolana difunde video de sus capacidades defensivas en medio de tensiones en el Caribe
Tendencias
-
Mundo1 día.
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
-
Mundo5 horas.
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”
-
La Lupa1 día.
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
-
Mundo2 días.
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
-
País1 día.
Armada venezolana difunde video de sus capacidades defensivas en medio de tensiones en el Caribe
-
La Lupa1 día.
Habrá una vigilia por la paz en Trinidad y Tobago ante el desembarco del portaaviones USS Gerald Ford
-
Economía1 día.
Seniat anuncia recaudación de 721 millones de dólares en octubre
-
Sucesos1 día.
Condenan a 22 años de cárcel a un hombre que abusó de dos adolescentes en el Zulia