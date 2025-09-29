Economía
BVC: Ron Santa Teresa es el título más negociado con 1,49 millones de dólares
Según la BCV, Ron Santa Teresa se destacó con un volumen de operaciones de 261.234.342,00 bolívares, equivalentes a 1,49 millones de dólares según la tasa vigente de este lunes 29 de septiembre, posicionándose entre los títulos más importantes del Top 10 del mercado
Caracas / Foto: Forbes.- La empresa Ron Santa Teresa se consolidó como la acción más negociada de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) durante la semana del 22 al 26 de septiembre de 2025.
Según la BCV, Ron Santa Teresa se destacó con un volumen de operaciones de 261.234.342,00 bolívares, equivalentes a 1,49 millones de dólares según la tasa vigente de este lunes 29 de septiembre, posicionándose entre los títulos más importantes del Top 10 del mercado.
Otros de los títulos más negociados fueron Grupo Zuliano (Bs 28.502.642,10), Banco Provincial (Bs 13.429.621,70), Bolsa de Valores de Caracas (Bs 9.158.672,41) y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) clase D (Bs 5.450.569,73).
Completan la lista Banco Nacional de Crédito, MANPA, Banco de Venezuela, Proagro y Mercantil Servicios Financieros clase A, entre otros valores destacados.
En total, la BVC registró operaciones por Bs 2.281.737.517,41, equivalentes a unos 12,99 millones de dólares, distribuidas entre renta variable, renta fija y otros instrumentos financieros.
Los valores que más subieron de precio
En cuanto a los valores que más aumentaron de precio, sobresalen Envases Venezolanos (+39,00%), Banco del Caribe clase A (+38,33%), Invaca clase B (+30,78%), CANTV clase D (+24,99%), Corimon (+19,42%), Banco de Venezuela (+19,10%), Bolsa de Valores de Caracas (+18,22%), Mercantil Servicios Financieros Clase B (+18,09%) y Cerámica Carabobo (+17,78%).
El índice principal de la BVC, IBC, abrió la semana en 967,57 puntos y la cerró en 1.082,69 puntos, con un incremento de 115,12 puntos (+11,90%) en cinco días de operaciones.
En la última jornada, el IBC cerró en 1.082,69 puntos (+2,89%) respecto a la sesión anterior. El Índice Financiero finalizó en 2.245,45 puntos (+2,82%) y el Índice Industrial en 292,36 puntos (+3,41%).
Durante la sesión, 8 acciones subieron de precio, 13 bajaron y 7 permanecieron estables. En el mercado regular se negociaron 114.651 acciones por Bs 44.292.606,88, mientras que en el mercado a plazo se transaron 737.086 acciones por Bs 39.514.809,86.
Según la BVC, el mercado de renta fija registró operaciones por Bs 92.837.969, y en el mercado de otros bienes, se negociaron certificados de financiamiento bursátil por Bs 427.739.551,79.
