Cabello acusa a Baltazar Porras de estar "a la orden" de María Corina Machado para "conspirar"

Caracas/Foto: Con el Mazo Dando.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó la noche del miércoles al cardenal Baltazar Porras de "ponerse a la orden" de María Corina Machado, con el fin de "conspirar" contra "la revolución".

Durante su programa Con el Mazo Dando, apodó al arzobispo emérito de Caracas como 'El Cuervo' e insistió en que conspiró contra la canonización de San José Gregorio Hernández.

"El cardenal Baltazar Porras se picó y anda montando show desde que llegó a Venezuela. Primo, el monaguillo dice que Baltazar Porras está en contacto con La Sayo (Machado) y se le puso la orden para conspirar contra la revolución, como lo ha hecho siempre", afirmó.

Además, el también ministro de Interior lo señaló de intento de estafa con la compra de una casa en Caracas.

"El precio de la venta es 7 millones 500 mil bolívares, para el momento, 30 mil dólares… Hace dos semanas, cuando hice la denuncia, Baltazar Porras cambió el comprador, colocó a otro, pero era él quien compraba. ¿Por qué cambió el comprador? ¿Por qué coloco que la casa vale 7 mil 500 dólares? Además, llamó al registrador para acelerar la venta. ¿Cuál es el apuro? ¿Será que se va a casar?", interrogó.

"Lo que pasa es que ponen un precio en un papel y se arreglan fuera del registro, haciendo una estafa al país. ¿Será que el cardenal vivirá en esa casa con?, ¿Quién es esa señora?", cuestionó.

Por otro lado, precisó que la jerarquía eclesiástica "siempre ha sido así, ellos son un partido político (…) Todos ellos son malos, no son hombres de Dios. Hombres de Dios es el pueblo de Venezuela que es capaz de sentarse en oración".

En contexto

El pasado sábado, Baltazar Porras denunció obstáculos que le impidieron viajar a Isnotú, estado Trujillo, para la celebración por la canonización de San José Gregorio Hernández-

En un video difundido el sábado en su cuenta de Instagram, Porras relató los hechos y pidió a la opinión pública reflexionar sobre lo ocurrido. Explicó que, según la tradición de la Iglesia, tras una canonización se celebra una misa en los lugares donde el nuevo santo vivió o ejerció su obra, razón por la cual planeaba asistir a Isnotú, tierra natal del médico venezolano, donde había sido invitado “desde hace tiempo” por la representación de la Iglesia católica en Trujillo.

El cardenal aseguró que un día antes de su viaje se recibió una llamada del Viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), en la que se advertía de la “inconveniencia” de su presencia en el acto por presuntos “disturbios” que podrían producirse en el lugar.

Más tarde, fue notificado por WhatsApp y correo electrónico de la suspensión de su vuelo de Conviasa, aunque la aeronave despegó y aterrizó con normalidad en Valera, estado Trujillo.

Ante esa advertencia, decidió viajar en un vuelo privado desde Maiquetía. Sin embargo, durante el trayecto, los pilotos fueron informados de que debían aterrizar en Barquisimeto por “vientos muy fuertes” en el aeropuerto de Valera, el cual supuestamente se encontraba cerrado. Posteriormente, comprobaron que el aeropuerto operaba con normalidad y que otros vuelos continuaban llegando.

“Nos fuimos dando cuenta de que algo extraño estaba pasando. Logramos tener información directa de que el aeropuerto de Valera no estaba cerrado y que seguían llegando diferentes vuelos, pero llama la atención la militarización que se fue dando en el mismo aeropuerto de Barquisimeto”, declaró.

Sin explicación

Según su testimonio, él y las cuatro personas que lo acompañaban no recibieron ninguna explicación sobre lo sucedido. Intentaron continuar el viaje por tierra, pero la “fuerza pública” les impidió salir del aeropuerto.

“Tuvimos que volver (a Maiquetía) en medio de un despliegue militar realmente inusitado, sin tener ninguna explicación”, afirmó el prelado, quien calificó lo ocurrido como “un atropello a un derecho fundamental”.

El cardenal agregó que las restricciones y el despliegue militar respondían a “órdenes superiores”, y señaló que las autoridades regionales de Trujillo se negaron a permitir su llegada.

“No tuvimos, por supuesto, ninguna agresión física ni nada, un silencio, pero lo poco que pudimos escuchar es que son órdenes superiores (…) ¿Cuál es el delito que se ha cometido para que no pueda uno ir a cumplir con un deber religioso, un deber de celebrar y presidir una eucaristía?”, cuestionó.

Porras concluyó que en Venezuela “no hay una libertad” de que el “ciudadano pueda moverse de un sitio para otro”.







