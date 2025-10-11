Cabello acusa a EE. UU. de ejercer una "perversión mediática y psicológica" contra Venezuela

Caracas / Foto: Archivo.- El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, alertó este sábado sobre una supuesta "guerra mediática y psicológica del imperialismo" cuyo objetivo es "generar caos en la mente del Pueblo" venezolano.

Durante la activación del Plan Independencia 200 en Maturín, Cabello hizo hincapié en la difusión de "información falsa" como parte de la política del país norteamericano contra Venezuela. Como ejemplo, señaló la propagación de rumores "sin sustento geográfico". "Publican que atacaron las playas de la calle Junín en Maturín, ¡y Maturín no tiene playa! Eso es perversión mediática", afirmó.

En este sentido, el ministro exhortó a la población a mantener la tranquilidad y la firmeza, pidiendo "nervios de acero y confianza en el liderazgo del presidente Nicolás Maduro". "Ha intentado el imperialismo ahorita atacar, aquí, en nuestra mente, con guerra psicológica mañana, tarde y noche", dijo.

"Tenemos a un jefe de estado con una experiencia extraordinaria, que ha sabido manejar todo con pulso firme. Hoy estamos victoriosos y seguiremos en victoria, dios mediante", añadió.

Por otra parte, el ministro aprovechó para enviar un mensaje a los cuerpos policiales: "Quien entre a la policía para extorsionar o beneficiarse personalmente, se está metiendo en tremendo lío. En algún momento será descubierto y le caerá todo el peso de la ley".

Más temprano, Cabello había participado en el despliegue de las fuerzas militares en el estado Anzoátegui como parte del ejercicio "Independencia 200".









